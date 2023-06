Quem é Leo Fernández, provável reforço do Fluminense

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:55 Compartilhe

O Fluminense está próximo de contratar por empréstimo o meia uruguaio Leo Fernández, do Toluca, do México. Segundo o “ge”, o jogador desembarca nesta semana no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. Se aprovado, ele será emprestado por uma temporada, com opção de compra.

Leo Fernández é um meia de 24 anos, baixinho e canhoto, considerado uma promessa do futebol uruguaio. Ele é da mesma geração de Federico Valverde, do Real Madrid, e atuou ao lado de Darwin Nuñez, atualmente no Liverpool, no sub-22 da seleção. Revelado no Fênix (URU), o jogador se transferiu para o Tigres, do México, em 2019, por 600 mil dólares (R$ 2,3 milhões na época). Por lá, ganhou a Concachampions, em 2020, e depois foi negociado com o Toluca.

Conhecido por ser um finalizador, Leo foi um dos destaques nas últimas temporadas. Em 2022, marcou 13 gols e deu 13 assistências na liga nacional e consolidou uma idolatria no clube. Porém, recebeu muitas críticas sem a bola e perdeu espaço com o treinador Nacho Ambriz, tornando-se reserva neste ano. Com contrato até 2026, ele e o clube entenderam que uma mudança de ares pode ser positiva para ambas as partes.