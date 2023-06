Quem é Caetano? Zagueiro será titular contra o Santos e vai disputar primeiro clássico pelo Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:58 Compartilhe

Sem Murillo, que já não treina desde a última terça-feira (19) por conta de uma infecção na garganta, Caetano deve ganhar espaço como titular na defesa do Corinthians contra o Santos, nesta quarta-feira (21), um dos revelados na base do Timão. Este deve ser o primeiro clássico do defensor pela equipe profissional.

Com somente 23 anos, Caetano realizou apenas quatro jogos pelo time profissional neste ano. Sua estreia aconteceu em 4 de março, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Ele começou como titular na partida, que terminou com uma vitória por 3 a 1 na Neo Química Arena.

Nascido no Rio de Janeiro, Caetano chegou ao Corinthians para integrar as categorias de base após passar pelo Vasco da Gama e Botafogo. Na época, ele tinha 19 anos. Como jogador canhoto, ele já atuou tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo. Em 2019, ele foi incluído na lista de relacionados para representar o clube alvinegro na Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano.

Nesse mesmo ano, ele foi emprestado para equipes como Oeste, São Caetano e CRB, a fim de ganhar experiência e rodagem. No CRB, ele chegou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2021. Em 2022, Caetano foi emprestado ao Goiás, onde conseguiu se destacar ainda mais. Suas boas atuações chamaram a atenção de Fernando Lázaro.

Com Fernando Lázaro, em 2023, Caetano retornou ao Corinthians com a oportunidade de ser integrado ao elenco profissional. No total, ele acumulou 227 minutos em campo. Sua última partida foi contra o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores, na qual o Corinthians foi derrotado por 3 a 0, resultando na eliminação do time na fase de grupos.

Na sua estreia contra o Santo André, no Paulistão, ele chegou a receber elogios do ex-treinador do Corinthians. Lázaro destacou a evolução e o empenho de Caetano.

– Foi muito boa, gostei da estreia do Caetano. Muito segura, temos conversado porque ele chegou lesionado e perdeu parte da pré-temporada, mas tem trabalhado demais. É muito empenhado, vem na busca pela evolução em alguns aspectos defensivos. Não queremos atravessar etapas, as oportunidades vão surgir. Fez em jogo o que vem treinando, está de parabéns – elogiou Lázaro na época.

A tendência é que Caetano forme a dupla de zaga do Corinthians ao lado de Gil, já que Bruno Méndez, que também é uma opção, está com a seleção uruguaia e jogará contra Cuba nesta terça-feira (20), às 20h30 (horário de Brasília), em Montevidéu.

