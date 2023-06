Quem é Aliou Cissé, técnico da seleção do Senegal?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:34 Compartilhe

A Seleção Brasileira enfrentará o Senegal em mais um amistoso, que acontecerá nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), em Lisboa. E sob o comando da seleção adversária do Brasil, está Aliou Cissé, que se destacou por conta da sua história na última Copa do Mundo. Vale relembrar que, em 2018, foi o único treinador de seleção negro.

Sob seu comando, o Senegal conseguiu chegar até as oitavas de final da Copa do Mundo, no Catar. Mas o treinador é relembrado pela seleção desde 2002. Naquele ano, quando o Brasil foi pentacampeão, era capitão na equipe do Senegal quando a seleção africana se classificou de forma inédita no Mundial, chegando até as quartas de final.

Cissé esteve presente nas três Copas do Mundo que o Senegal disputou. Em 2002, inclusive, também foi capitão quando a equipe chegou pela primeira vez na final da Copa Africana das Nações. Porém, só não foi campeão porque perdeu um pênalti contra os Camarões.

Dois meses após esta campanha histórica, Cissé passou por uma das maiores tragédias da sua vida. Uma embarcação superlotada afundou, indo rumo à capital do Senegal. Com mais de mil mortes, o treinador perdeu dez parentes. Na época, chegou a organizar uma partida beneficente entre Senegal e Nigéria para homenagear as vítimas envolvidas.

Embora ainda tenha disputado mais sete temporadas como jogador, estreou como técnico do Senegal em 2012, na equipe Sub-23. Em 2015, começou a cuidar do time principal – e conseguiu colocar a equipe na Copa do Mundo em 2018, quando foi marcado como o único treinador negro da edição e dono do menor salário. Naquele ano, o Senegal foi eliminado ainda na primeira fase.

Em 2022, precisou de ‘um milagre’. Cissé havia perdido seu principal jogador: Sadio Mané. Mesmo assim, conseguiu a classificação e levou a seleção longe, algo que não acontecia há 20 anos. Agora, se prepara para encontrar o Brasil no amistoso desta semana.

