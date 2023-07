QUE FASE! Santos só venceu times que estão nas últimas posições no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 21:26 Compartilhe

A situação do Santos não é boa dentro e fora de campo. No Brasileirão, o time não venceu nenhuma equipe que está acima da 14ª posição na tabela, atual colocação do Peixe.

A frente do Alvinegro estão: Cuiabá (derrota), Atlético-MG (empate), Internacional (empate), Cruzeiro (derrota), Fortaleza (não jogou), Athletico-PR (não jogou), Bragantino (derrota), Palmeiras (empate), Fluminense (não jogou), São Paulo (derrota), Grêmio (derrota), Flamengo (derrota) e Botafogo (não jogou).

Abaixo do Santos, vêm Corinthians (derrota), Bahia (vitória), Goiás (vitória), Coritiba (empate), Vasco (vitória) e América-MG (vitória). Ao todo, são quatro triunfos do Peixe no Campeonato Brasileiro.

O próximo desafio do Alvinegro será contra o Botafogo, na Vila Belmiro, neste domingo (23). A partida é válida pela 16ª rodada do torneio.

CHANCES DE QUEDA AUMENTAM

Após a 14ª rodada, quando o Santos venceu o Goiás por 4 a 3, as chances do time treinado Paulo Turra cair para a segunda divisão estavam em 27,7%. Após a derrota no clássico contra o São Paulo, por 4 a 1, no último final de semana, a probabilidade de queda para a Série B aumentaram para 34,7% no Campeonato Brasileiro. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).