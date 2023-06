Quase lá! Bauermann confirma saída para Turquia e rescindirá contrato com o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:44 Compartilhe

A saída de Eduardo Bauermann do Santos está bem próxima de ser confirmada. Isso porque o zagueiro se acertou com o Aytemiz Alanyaspor, da Turquia, nesta quarta-feira (28).

Agora, resta apenas a assinatura da rescisão contratual do defensor com o Peixe, que deve acontecer em breve. O clube paulista tratava com cautela essa questão para não se complicar judicialmente.

O acordo do zagueiro com a Turquia foi noticiado inicialmente pelo “Globo Esporte.com” e confirmado pelo L!.

Há cerca de duas semanas, como o Lance! publicou, o Santos tinha aceitado a oferta turca e encaminhado a saída de Bauermann. Neste aspecto, a diretoria tentou atuar com agilidade no caso para ‘se livrar’ do atleta.

O Alvinegro Praiano não receberá dinheiro pela transação. O clube aceitou liberar o jogador de graça, mas manterá uma porcentagem dos direitos econômicos, visando lucro com uma venda futura.

CASO DAS APOSTAS

Eduardo Bauermann é investigado pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que apura o caso da “Máfia das Apostas”. O atleta foi convocado a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação do Futebol, realizada na Câmara dos Deputados nesta terça.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu um habeas corpus ao jogador. A medida, assinada pelo ministro André Mendonça, desobrigou Bauermann a comparecer à CPI.

O zagueiro de 27 anos está afastado preventivamente do Santos desde o dia 9 de maio. Ele foi punido com 12 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em sua passagem pelo Alvinegro Praiano, desde 2022, Bauermann disputou 78 partidas e anotou cinco gols.