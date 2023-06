Quanto o Fluminense recebeu pela classificação na Libertadores? Veja os valores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 9:50 Compartilhe

O Fluminense alcançou a vaga nas oitavas de final da Libertadores após empate com o Sporting Cristal por 1 a 1, no Maracanã. Com o ponto conquistado, o Tricolor garantiu a primeira colocação do grupo D, com os mesmos 10 pontos do vice-líder River Plate, mas com um saldo de gols maior.

A classificação rendeu ao Flu uma boa renda, já que a Conmebol ampliou o valor pago aos times na Libertadores e na Sul-Americana. Com a classificação, cerca de 1,25 milhão de dólares – o equivalente a R$ 6,6 milhões – foram arrecadados pela diretoria tricolor.

Além do valor pela vaga no mata-mata, outros 3 milhões de dólares foram pagos pela participação na fase de grupos. Uma das mudanças adotadas pela Conmebol foi o bônus de 300 mil dólares a cada vitória da equipe na fase de grupos. A equipe de Fernando Diniz conquistou três viórias, uma sobre cada adversário (Sporting Cristal, River Plate e The Strongest) e somou a bonificação de 900 mil dólares.

+ Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$34,90 na FutFanatics!

Somando todos os ganhos, o Fluminense garantiu a seus cofres a quantia total de 5,15 milhões de dólares, traduzidos em R$ 24,7 milhões na cotação atual. Para se ter uma ideia, a folha salarial do clube carioca está estimada em 8,5 milhões de reais, cobrindo quase três meses de salário dos atletas.

Com o empate no Maracanã, o Tricolor se juntou a outros onze clubes já classificados, incluindo os brasileiros Palmeiras, Athletico-PR e Atlético-MG. Restam quatro vagas a serem preenchidas: uma no grupo A, do Flamengo; duas no grupo B, do Internacional; e uma no grupo do Boca Juniors, também já garantido nas oitavas da Libertadores.