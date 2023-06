Quanto o Atlético-MG pretende receber com a venda da SAF? Confira valores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 12:05 Compartilhe

A SAF do Atlético-MG não tem prazo para sair do papel, mas já é possível ter uma ideia dos valores envolvidos na futura transação. Na avaliação interna do Galo, 100% das ações do futuro clube-empresa valem cerca de R$ 2,8 bilhões.

O valuation foi feito pela diretoria com ajuda de consultorias especializadas no mercado de SAFs. A análise conta com partes objetivas, como a média de faturamento do clube nos últimos anos, mas também há um espaço subjetivo.

Estabelecer um valuation interno não significa que a SAF do Atlético-MG será vendida por esse valor, mas ajuda a entender quanto a diretoria pretende arrecadar no mercado. Uma fatia de 51%, por exemplo, valeria R$ 1,428 bilhão.

A mudança do modelo de administração, com a transferência do futebol para a SAF e injeção financeira de investidores é tratada como uma prioridade da gestão para sanear as finanças do Galo. Os moldes do negócio, no entanto, ainda não estão definidos.

Diferentemente de Cruzeiro, Vasco e Botafogo – que se tornaram SAFs com um sócio majoritário -, a tendência é que o Atlético-MG tenha um número maior de investidores com percentuais menores.