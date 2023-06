Quanto o Athletico-PR garantiu em premiação com vaga nas oitavas da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 10:44 Compartilhe

O triunfo do Athletico-PR por 3 a 0 na última terça-feira (27), diante do Alianza Lima, serviu mais do que apenas assegurar a classificação rumo às oitavas de final da Libertadores na primeira posição do Grupo G.

Por conta do novo sistema de premiação que foi estabelecido pela Conmebol, cada triunfo na fase de grupos do torneio continental rende bônus de 300 mil dólares, algo que equivale a R$ x milhões na atual cotação. Tendo vencido quatro de seus seis compromissos, o clube da Baixada, apenas nesse quesito, somou 1,2 milhão de dólares (R$ x milhões).

Além desse item, deve se considerar também a mera participação na etapa de grupos da Libertadores, onde se somam mais três milhões de dólares (R$ x milhões) bem como a garantia de estar na fase eliminatória da competição, agregando mais 1,25 milhão de dólares (R$ X milhões) ao montante.

Com isso, até o presente momento, o Furacão já angariou a quantia de 5,75 milhões de dólares (R$ x milhões) em acumulado que pode chegar até a X milhões de dólares () caso o rubro-negro consiga concretizar o sonho do inédito título de Libertadores.

>Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Depois do compromisso continental, os comandados de Wesley Carvalho voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro onde, no domingo (2), recebem o Palmeiras na Ligga Arena.