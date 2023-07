Quantas vezes Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 13:11 Compartilhe

Sem conquistar o prêmio de melhor jogadora do mundo desde 2018, Marta não tem do que reclamar. Aos 37 anos, a meia-atacante é a recordista entre mulheres em tal honraria.

Ao todo, a jogadora do Orlando Pride já venceu o prêmio da FIFA em seis oportunidades: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. O dobro de vezes da segunda colocada Birgit Prinz, da Alemanha.

Recuperada de uma lesão no joelho esquerdo sofrida em março de 2022, Marta foi convocada por Pia Sundhage para a disputa da Copa do Mundo feminina de 2023. Está será a 6ª participação da camisa 10 na competição, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho.

CONFIRA AS JOGADORAS QUE JÁ VENCERAM O PRÊMIO

° 2001 – Mia Hamm (Estados Unidos)

° 2002 – Mia Hamm (Estados Unidos)

° 2003 – Birgit Prinz (Alemanha)

° 2004 – Birgit Prinz (Alemanha)

° 2005 – Birgit Prinz (Alemanha)

° 2006 – Marta (Brasil)

° 2007 – Marta (Brasil)

° 2008 – Marta (Brasil)

° 2009 – Marta (Brasil)

° 2010 – Marta (Brasil)

° 2011 – Homare Sawa (Japão)

° 2012 – Abby Wambach (Estados Unidos)

° 2013 – Nadine Angerer (Alemanha)

° 2014 – Nadine Kessler (Alemanha)

° 2015 – Carli Lloyd (Estados Unidos)

° 2016 – Carli Lloyd (Estados Unidos)

° 2017 – Lieke Martens (Holanda)

° 2018 – Marta (Brasil)

° 2019 – Megan Rapinoe (Estados Unidos)

° 2020 – Lucy Bronze (Inglaterra)

° 2021 – Alexia Putellas (Espanha)

° 2022 – Alexias Putellas