Quando vai ser o sorteio das oitavas da Libertadores 2023; veja as regras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 13:43 Compartilhe

A Conmebol definiu a data do sorteio das oitavas de final da Libertadores para o dia 5 de julho, quarta-feira, às 13h (de Brasília). Logo, as equipes que avançarem para a próxima fase da competição continental saberão seus adversários já na próxima semana. Inicialmente, o sorteio estava marcado para o dia 21 de julho, mas foi antecipado pela entidade a pedido dos clubes.

+ Veja tabela e classificação da Libertadores-2023 clicando aqui

No sorteio, os oito times que terminaram na primeira colocação de seus grupos na fase inicial ficarão no Pote 1, enquanto os oito segundo colocados vão para o Pote 2. Vale lembrar que a regra determina que o primeiro colocado de um grupo só poderá enfrentar o segundo colocado do outro. Aqueles que terminaram na terceira posição disputam uma espécie de ‘playoff’ contra os segundo colocados dos grupos da Sul-Americana disputando uma vaga nas oitavas da Sula.

O Brasil tem sete representantes na Libertadores: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR e Internacional. Até o momento, apenas o Palmeiras e o Athletico já estão classificados para as oitavas. O único time já eliminado é o Corinthians, que ainda pode se classificar para as oitavas da Sul-Americana. Os demais buscarão garantir a vaga no mata-mata na última rodada da fase de grupos, que acontece nesta semana.

+ Libertadores: veja a situação dos brasileiros nos grupos e os clubes já classificados às oitavas

O sorteio realizado no dia 5 de julho definirá o chaveamento até a final do torneio continental. As oitavas estão previstas para serem disputadas nas semanas de 2 a 9 de agosto. A final da Libertadores de 2023 será realizada no Maracanã, no dia 4 de novembro, em partida única, formato adotado em 2019.