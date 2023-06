Quando vai começar o Campeonato Árabe 2023/2024?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 14:43 Compartilhe

Após ganhar atenção em janeiro desse ano, com Cristiano Ronaldo sendo anunciado como reforço do Al-Nassr, o campeonato árabe tem se encontrado nos holofotes por conta das contratações milionárias para a próxima temporada.

A temporada 2023/24 do campeonato saudita está prevista para ter início no dia 11 de agosto e a rodada final geralmente acontece em maio de 2024. O cronograma das rodadas ainda não foi divulgado, mas é esperado que seja anunciado até início de agosto, como na temporada anterior.

O Campeonato Árabe é disputado desde 1976, e tem o Al-Ittihad como o atual campeão saudita. Al-Hilal é o maior vencedor da categoria, com 18 títulos

O torneio hoje conta com grandes nomes, além de Cristiano Ronaldo, como Rubén Neves no Al-Hilal, Karim Benzema e Kante no Al-Ittihad, e o brasileiro Anderson Talisca no Al-Nassr.