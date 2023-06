Quando será a estreia do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino? 

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:48 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina de 2023 começa no dia 20 de julho (quinta-feira). Neste ano, as jogadoras de 32 seleções vão buscar o título do principal torneio de futebol mundial na Austrália e na Nova Zelândia. A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada no dia 24 de julho, na província de Hindmarsh, próxima a Adelaide, a quinta cidade australiana mais populosa. As brasileiras vão enfrentar o Panamá, às 8h (de Brasília).

O Brasil está no grupo F, que também conta com Panamá, França e Jamaica. Nesta terça-feira (27), em evento realizado na sede da CBF, a treinadora Pia Sundhage divulgou a lista das 23 convocadas, com mais três suplentes em caso de lesão, para o Mundial com algumas figurinhas carimbadas e outras surpresas. Confira a convocação completa clicando aqui!

A grande final do torneio está agendada para 20 de agosto. A Copa do Mundo Feminina de 2023 será a maior de todos os tempos e também a primeira com 32 seleções. O formato será igual ao torneio masculino: oito grupos de quatro países, com os dois primeiros se classificando para o mata-mata.

Neste domingo (2), a Seleção entrará em campo para enfrentar o Chile no Mané Garrincha, e no dia seguinte, viajará para a Austrália para iniciar a preparação já em um dos países-sede da Copa do Mundo, se adaptando ao fuso horário e às condições do local.