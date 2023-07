Quando Messi vai estrear pelo Inter Miami? Veja salário do astro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 14:57 Compartilhe

A transferência de Lionel Messi para o Inter Miami, time de David Beckham nos Estados Unidos, surpreendeu o mundo do futebol. Depois de estar perto de um retorno ao Barcelona e desistir, esperava-se que a onda do momento, vinda do futebol da Arábia Saudita, arrastasse o craque para se juntar à Saudi Pro League. Porém, Messi foi na contramão e optou por atuar na MLS.

O Inter Miami, porém, não vive seu melhor momento, ocupando atualmente a posição mais baixa da tabela da Conferência Leste entre 15 times. Há uma certa ansiedade pela estreia do argentino – e de Sergio Busquets – para melhorar a fase na competição. Um torcedor chegou a viajar quase 2000 quilômetros para ver Messi, mas se frustrou ao descobrir que o jogador estava na Argentina desfrutando de suas férias.

A estreia de Messi, na verdade, já tem data para acontecer. Seu primeiro jogo será contra o Cruz Azul (MEX), válido pela Leagues Cup, competição anual disputada por clubes da MLS e do Campeonato Mexicano. Confira abaixo a ficha do jogo:

INTER MIAMI x CRUZ AZUL – 1ª rodada do grupo Sul 3

Leagues Cup

Data: 21 de julho de 2023 (sexta-feira)

Horário: 22h (horário de Brasília) – 21h locais

Local: DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida (EUA)

Onde assistir: Apple TV (EUA)

COMO FUNCIONARÃO AS QUALIFICATÓRIAS PARA O MIAMI?

O Atlanta United é o clube que completa o grupo Sul 3 da Leagues Cup. O jogo entre Atlanta e Miami acontecerá no dia 25 de julho, e quatro dias depois, o time de Messi folga no duelo entre as outras duas equipes. Os dois melhores de cada grupo (entre 15) se qualificam para a fase de 32 avos.

O primeiro colocado do grupo Sul 3 enfrentará o primeiro do Sul 2, composto por Orlando City, Santos Laguna e Houston Dynamo. Já o segundo qualificado encara o líder do Sul 4, que tem Dallas, Necaxa e Charlotte FC. Los Angeles FC e Pachuca já estão garantidos no mata-mata; os estadunidenses por terem vencido a última edição da MLS Cup e os mexicanos por terem mais pontos combinados entre as temporadas do Clausura e do Apertura de 2022.