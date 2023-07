Quando foi disputada a primeira Copa do Mundo Feminina? Quem ganhou?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 18:27 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina 2023 vai começar nos próximos dias e a Seleção Brasileira vai em busca do título inédito com Marta e companhia. A edição deste ano marca a nona da história a ser organizada pela entidade máxima do futebol, a Fifa. Os Estados Unidos é a maior seleção do torneio, quatro vezes campeão.

A história do Mundial feminino teve início em 1970, na Itália, com organização da Federação de Futebol Feminino Europeu Independente. No ano seguinte, uma nova edição, e assim outras foram realizadas. Em 1991, a Fifa, entidade máxima do futebol, realizou a primeira Copa do Mundo Feminina e escolheu como país-sede a China. Atualmente, o torneio conta com 32 equipes, mas na época iniciou apenas com 12 seleções. Outro ponto destacado era o tempo regulamentar das partidas: 80 minutos.

A primeira edição foi vencida pelos Estados Unidos, diante da Noruega, pelo placar de 2 a 1. Naquele ano, a seleção foi representada, também, pela melhor jogadora do torneio, Carin Jennings, e pela artilheira, Michelle Akers, com 10 gols. Essa marca nunca foi e dificilmente será quebrada. Na última edição, em 2019, a maior goleadora, Megan Rapinoe, marcou apenas seis vezes.

A Copa do Mundo organizada pela Fifa teve outras oito edições, de quatro em quatro anos, passando a ter 90 minutos em 1995. Desde então, os EUA venceram quatro vezes, Alemanha, duas, e Japão e Noruega apenas uma.

A edição deste ano marca a primeira com dois países-sede, Austrália e Nova Zelândia. A partida de estreia está marcada para o dia 20 de julho, às 4h (de Brasília), entre Nova Zelândia e Noruega. O Brasil vai encarar o Panamá, pela primeira rodada, quatro dias depois, às 8h (de Brasília).