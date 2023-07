Quando a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina? Saiba dia e horário

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 14:33 Compartilhe

A Seleção Brasileira Feminina já está na Oceania para a disputa da Copa do Mundo, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. As comandadas de Pia Sundhage encararam voo de mais de 24 horas para chegar ao aeroporto de Brisbane, onde pegaram um ônibus para se hospedar em Gold Coast no início da preparação.

O Brasil foi sorteado no grupo F do Mundial. As seleções adversárias são a França, algoz da última Copa ao eliminar a Seleção nas oitavas de final, o Panamá e a Jamaica. Caso se classifique, terá pela frente um dos times do grupo H, composto por Colômbia, Alemanha, Coreia do Sul e Marrocos.

A estreia acontecerá no dia 24 de julho, contra o Panamá, tido como elo fraco da chave. Confira abaixo a ficha do duelo:

BRASIL x PANAMÁ – 1ª rodada do grupo F

Copa do Mundo Feminina

Data: 24 de julho de 2023 (segunda-feira)

Horário: 8h (horário de Brasília)

Local: Hindmarsh Stadium, em Adelaide (AUS)

Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

Cinco dias depois, a equipe de Pia terá pela frente jogo duro contra a França, e no dia 2 de agosto, a decisão da fase inicial será contra a Jamaica, valendo uma vaga nas oitavas de final.