Qualifying abre o principal torneio do Marina Rio Club Open, em Itumbiara (GO), nesta 5ª Feira

Começa nesta quinta-feira, a partir das 10h, o principal torneio do Marina Rio Club Open, primeiro torneio internacional de Beach Tennis no estado de Goiás, com 500 atletas de 12 países com sede no Marina Rio Club, em Itumbiara. O principal evento distribui US$ 15 mil em premiação e oferece 230 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis para as duplas campeãs e irá até o dia 2 de julho . A competição tem a organização da Dizplay Eventos, contando com a parceria da da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, da Unimed, Criosolar, Maquigeral e DropShot.

O qualifying será disputado em dois dias com a definição das oito últimas vagas na chave principal acontecendo na manhã desta sexta-feira, dia 30. A chave principal começa na tarde desta sexta e vai até o domingo, 2 de julho, dia das semifinais e finais do masculino e do feminino com vinte atletas do top 20 nas duas modalidades brigando pela alta pontuação e mais os troféus em homenagem ao símbolo da cidade, a Ponte Affonso Pena.

A quinta-feira é o dia da chegada dos principais atletas do mundo e também de clínica onde Joana Cortez, multicampeã mundial pelo Brasil e ex-número 1 do mundo, e a italiana Flaminia Daina, atual nona do mundo, ministrarão uma clínica passando os ensinamentos do esporte para atletas amadores de Itumbiara e região. A ação acontece a partir das 8h.

Estão presentes 12 países na competição (Brasil, Itália, França, Letônia, Venezuela, Japão, Argentina, Portugal, Espanha, Bolívia, Rússia e Chile) entre eles o atual campeão mundial. Mattia Spoto, número dois do mundo, que joga com o compatriota Doriano Beccaccioli, 7º, o número 1 do Brasil e terceiro do mundo. André Baran, o espanhol Antomi Ramos, que há duas semanas liderava o ranking e hoje é o quinto colocado, os franceses Mathieu Guegano e Theo Irigaray, as italianas Nicole Nobile e Sofia Cimatti, entre outros. O canal PlayBT do Youtube transmite o qualifying e também chave principal com conjunto com o Instagram.

Nesta quarta-feira o segundo evento BT 10 está sendo realizado sem premiação e com dez pontos para o ranking mundial. Os campeões serão definidos na parte da noite.

A competição terá a disputa também do torneio amador nas categorias A, B, C e D disputando Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista começando na quinta-feira, 29. Os veteranos também vão disputar a competição em categorias a partir dos 40, 50, 60 anos.

O evento conta com a arquibancada comum gratuita para acesso ao público com controle por conta da capacidade. Mais de 3.500 pessoas já retiraram ingressos para acompanharem os jogos através com site . Ainda há a opção do camarote que dá direito a uma arquibancada exclusiva , serviço de Bar Exclusivo, Ampla Área de Convivência Coberta, Acesso Prioritário e Controlado, além de ações dos patrocinadores e sorteios diários. https://dizplay.com.br/marinaopen/ingressos.cfm

Programação do Evento:

29/06 – Quinta-Feira – Quali torneio BT 200 a partir das 10h

30/06 – Sexta-Feira – Finais do Quali pela Manhã e 1ª Rodada torneio BT 200 chave principal a partir da tarde

01/07 – Sábado – Oitavas e Quartas do Torneio BT 200

02/07 – Domingo – Semis e Finais do Torneio BT 200

O Marina Rio Club Open conta com a parceria da Prefeitura de Itumbiara, da Câmara Municipal da cidade, Criosolar, Maquigeral, DropShot e da Unimed. A competição é uma realização da Dizplay Eventos e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Goiana de Tênis.