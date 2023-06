Qual será o salário de Ancelotti na Seleção Brasileira?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:15 Compartilhe

Carlo Ancelotti tem acordo verbal firmado com a Confederação Brasileira de Futebol para assumir a Seleção Brasileira em 2024, conforme noticiou o Lance!. Como tem contrato com o Real Madrid (ESP), o treinador não pode assinar com a CBF antes do semestre que antecede o fim do seu vínculo com o clube merengue, que se encerra no meio do próximo ano. Mas quanto Ancelotti receberá na Seleção?

Apesar do acordo assinado ainda não determinar a remuneração do técnico italiano, o atual salário que Ancelotti recebe no Real Madrid é de quase R$ 60 milhões por ano, tendo o sétimo maior salário entre todos os treinadores do mundo. Enquanto isso, Tite recebia cerca de R$ 20 milhões por ano no comando da Amarelinha.

Mesmo com a diferença de praticamente R$ 40 milhões em relação ao salário de Tite, acredita-se que o italiano não deve receber uma remuneração considerada ‘exorbitante’, já que os valores gastos por clubes e seleções são bem diferentes. Além disso, Ancelotti terá uma equipe menor que a que tinha o ex-treinador da Seleção, o que pode contribuir para que os gastos praticamente se equiparem.

Carlo Ancelotti só poderá ter o seu nome vinculado à Amarelinha de forma oficial a partir de janeiro, pois estará a um semestre de encerrar o seu acordo com o clube espanhol. Existe a chance dele assumir o Brasil logo no início do ano, mas a tendência é que ele só faça isso após o fim do seu contrato com o Real, em junho de 2024.

