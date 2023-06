Qual será a punição do Santos pela confusão no clássico?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 6:06 Compartilhe

A confusão gerada no final do duelo entre Santos e Corinthians deve gerar uma punição para o Santos. Após derrota no clássico, a torcida do Peixe arremessou bombas no gramado perto do goleiro Cássio e isso iniciou uma confusão generalizada dentro do estádio e nos arredores.

Com o jogo paralisado e interrompido antes do tempo regulamentar por conta da ação dos torcedores, assim como ocorreu na Copa do Brasil 2022, o Peixe pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e jogar com portões fechados.

Reincidente, o Peixe pode ter que pagar uma multa além de cumprir jogos sem público. Para essa infração, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê um valor que pode ir de apenas 100 reais até R$ 100 mil.

Sobre a possível perda dos mandos de campo, o artigo 213 do CBJD, que trata sobre não tomar medidas capazes de reprimir e prevenir desordens, revela que a pena para essa infração é de até 10 partidas sem presença de torcedores.

No ano passado, na última vez que o clube foi julgado por esta conduta, o Peixe conseguiu uma pena mais branda de apenas dois jogos de punição, além de multa de R$ 35 mil.

