Qual o nome da filha do Neymar com Bruna Biancardi? Informação vaza em chá revelação

Empolgado no chá de revelação da filha com Bruna Biancardi, Neymar teria entregado o nome da bebê. No momento em que toca uma música de Sandy & Júnior, o jogador grita “Mavie”. O nome pode ser uma referência a expressão “Ma Vie”, que em francês significa “minha vida”. O evento aconteceu neste sábado (24), na casa do astro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Em postagem conjunta nas redes sociais, a influenciadora e o jogador mostraram o momento da descoberta, quando Davi Lucca, filho do craque do Paris Saint-Germain, apertou um botão e surgiram confetes com a cor rosa (VEJA O VÍDEO).

O evento contou com uma decoração luxuosa com predomínio da cor branca, utilizada também nas roupas do casal e de convidados. Os amigos e familiares de Neymar e Bruna puderam aproveitar um cardápio recheado de opções de entradas, almoço, jantar e sobremesa.

Bruna Biancardi revelou que estava grávida de Neymar em abril deste ano. Se considerarmos esse mês o início da gestação, o bebê deve nascer entre dezembro e janeiro. Davi Lucca, filho do jogador de 11 anos e fruto do relacionamento com Carol Dantas, agora terá uma irmã mais nova.

