Qual é o time de Cristiano Ronaldo?

Esse ano Cristiano Ronaldo trouxe toda a atenção ao Al-Nassr após ser contratao como reforço para o time árabe. Fundado em 1955, é um dos clubes mais bem sucedidos do país e tem como grande rival o Al-Hilal.

Sediado na capital Riad, já conquistou a Liga Saudita nove vezes, sendo assim o segundo maior campeão da competição, ficando atrás apenas do rival Al-Hilal, que já conquistou o título 18 vezes.

Além de Cristiano Ronaldo, o time saudita conta com outros nomes conhecidos, como o goleiro colombiano David Ospina, o centroavante camaronês Vicent Aboubakar e os brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca. Chegando este ano após duas temporadas no Lyon, o Al-Nassr conta também com o técnico Rudi Garcia.

De acordo com imprensa britânica, Cristiano Ronaldo assinou um contrato de dois anos e irá receber cerca de 200 milhões de euros por ano, se tornando assim o jogador mais bem pago da história.