Qual é o salário de Neymar?

Neymar é um dos jogadores mais badalados do futebol internacional, sempre está nas capas de jornais e bombando nas redes sociais e é claro, tem um salário invejável. Com o seu comportamento polêmico e seu talento, o jogador ao mesmo tempo que acumula fãs, também tem diversos haters.

Historicamente, o atleta revelado pelo Santos teve altos salários desde o início da sua jornada no mundo do futebol. Sua transferência do Peixe para o Barcelona chegou a 134 milhões de euros (R$ 738,34 milhões). Na Catalunha, o brasileiro recebia 15 milhões de euros (R$ 56 milhões) por temporada.

Para todos parece algo enorme, mas o camisa 10 da seleção conseguiu aumentar cada vez mais esse valor quando foi para o PSG, quando o clube parisiense desembolsou 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época) na contratação do craque para o elenco.

Atualmente, o craque ganha 55 milhões de dólares (R$ 306,4 milhões), considerando os bônus extras em campo. Ao fazer a conta por mês, Neymar recebe cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 25 milhões).

Em 2022, o craque entrou na lista dos atletas mais bem pagos do mundo da revista “Forbes”, que é uma mídia americana de negócios e economia. O veículo indicou que o atacante teve ganhos totais de 95 dólares (R$ 467 milhões), sendo mais de R$ 120 milhões fora de campo.