Qual é o salário de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais badalados do futebol internacional, sempre está nas capas de jornais e bombando nas redes sociais e é claro, tem um salário invejável. O português acumula centenas de fãs pelo mundo e atualmente está jogando pelo time saudita AL Nassr.

O astro português possuiu o maior salário do mundo ganho por um jogador. O atacante leva 200 milhões de euros por ano, cerca de R$ 1,1 bilhão. Além do salário com cifras fora da realidade, o português terá outros privilégios, como uma casa de luxo em Riade, capital da Arábia Saudita, um avião particular para viagens e cuidados em detalhes especiais para seus familiares.

O atacante seguirá sendo uma espécie de embaixador da equipe saudita e será peça-chave para o país, que busca sediar a Copa do Mundo 2030. Na reta final de sua carreira, o atleta abre mão de um grande projeto esportivo em busca de garantias econômicas e uma qualidade de vida confortável.

