Quais jogos do Santos serão disputados com portões fechados e quanto o clube deixará de lucrar com bilheteria

O Santos terá que encarar uma suspensão de 30 dias com portões fechados nos jogos enquanto espera o julgamento do seu caso. Nesse intervalo, o time masculino do Peixe terá quatro compromissos como mandante e o elenco feminino terá duas partidas para realizar em casa.

O Peixe terá duelos contra Flamengo, Blooming (BOL), Goiás e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Do lado das Sereias da Vila, as jogadoras irão encarar nesse tempo Flamengo e Taubaté.

Como o Santos não terá presença do público como mandante, o time deixará de arrecadar com bilheteria. No Brasileirão, o clube possui renda líquida média de R$168.709,94. Utilizando esse valor como base, o clube deve deixar de ganhar em torno de R$ 675 mil reais.

Além do déficit financeiro que isso irá gerar, a competitividade também é um ponto de destaque, pois o clube possui um rendimento muito maior como mandante do que fora de casa. Sem o apoio da torcida, a sequência de nove jogos sem vencer pode se prolongar.