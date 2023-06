QSI, Paulo Turra, reforços, atrasos… Presidente abre o jogo sobre momento do Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 19:00 Compartilhe

O presidente do Santos Andres Rueda, na saída do CT Rei Pelé neste sábado (24), quebrou o silêncio sobre alguns assuntos envolvendo o Peixe. O mandatário abriu o jogo e comentou sobre a chegada do técnico Paulo Turra, investimento da Qatar Sports Investments (QSI), atraso de salários, possíveis reforços, entre outros temas. Confira as declarações de Rueda ao ‘De olho no Peixe’:

+ Paulo Turra chega ao Santos e promete ‘faca nos dentes’, mas não comanda time contra o Flamengo

PAULO TURRA, NOVO TÉCNICO DO SANTOS

O presidente do Peixe comentou pela primeira vez sobre a chega de Paulo Turra, ex-Athletico, para o comando do Alvinegro Praiano após a saída de Odair Hellman. Além disso, explicou a questão da multa rescisória de treinadores.

– O perfil do Turra, alguns podem falar sobre ‘inexperiência’ dele. Porém, ele tem perfil de vencedor. Ele está com sangue nos olhos e vem com 73% de aproveitamento (no Athletico). Analisamos muitas informações do passado dele e, no fim, chegamos a um consenso de que era o nome certo para o momento. O tempo de contrato está muito ligado com a multa. A gente manteve o que vínhamos fazendo: não tem multa pelo resto do contrato, mas sim três meses, por exemplo, caso haja rompimento. Um ano de contrato (de Turra com o Santos). Existiu uma multa (na demissão de Odair Hellmann). Nós negociamos essa multa e ficou bom para o Santos e para ele. Pagamos, mas não foi valor integral.

INVESTIMENTO DA QSI

– Muito se fala sobre essa empresa (QSI), mas a verdade é que criamos uma modelagem de parceria que é o que acreditamos ser ideal para o clube. E isso seria independente de vender o clube, vocês sabem que eu sou contra. Então, criamos essa modelagem que seria muito boa para o clube. Nesse momento, procuramos alguns parceiros, estamos conversando e estou muito confiante nisso. Quando montamos a modelagem, qual foi a ideia? Vamos procurar alguns parceiros e os que achamos, um dos que se interessou foi a QSI. Sobre o pai do Neymar, eu pedi para ver se ele conseguia um bate papo com o Sheik, e conseguiu. Conversei com ele. Estamos conversando há muito tempo. Estou otimista, não tenha dúvidas.

POSSÍVEIS REFORÇOS E MARCOS LEONARDO

– Os reforços dependem: de mercado, de jogadores que a gente vai atrás, de possíveis vendas de algum jogador nosso, isso pode acontecer, é da nossa linha. Ainda não (sobre propostas por Marcos Leonardo). Mas podem chegar. Se forem valores que interessam tanto para o Santos quanto para o jogador. Independente disso, temos que reforçar o time.

ATRASO DE SALÁRIOS

– Não são dois meses. Estou atrasado em um (mês de direito de imagem). Salários estão literalmente em dia. Tenho um acordo com os jogadores de pagar sempre no dia 15. Escorregamos um pouquinho mas não é nada que preocupe. Logo logo estará regularizado.

POSSIBILIDADE DE REBAIXAMENTO

– Na meta da gestão, da diretoria, do presidente, do comitê de gestão, isso nem passa (possibilidade de rebaixamento). Vamos sempre brigar para ir à Libertadores. Temos que olhar sempre para frente. Estou tão bravo quanto a torcida (com jejum de nove jogos sem vitória). É inadmissível e vergonhoso, mas não adianta ficar chorando. A obrigação da gestão é mudar isso e é o que estamos fazendo.

+ Conheça Paulo Turra, novo técnico do Santos

Vale lembrar que Paulo Turra não ficará à frente do Santos diante do Flamengo neste domingo (25), às 18h30, na Vila Belmiro. Isso porque o técnico só será registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira (26). Logo, o Alvinegro Praiano será comandado pelo auxiliar Claudiomiro.

O Santos atualmente é o 13º colocado do Brasileirão com 13 pontos, dois a mais que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento, e diante do Rubro-Negro, vai em busca de encerrar seu jejum e se distanciar do Z4.