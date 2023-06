QSI, dívida com Vasco… Presidente do Santos atualiza negociações do clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:21 Compartilhe

O presidente Andres Rueda passou por uma ‘sabatina’ em reunião do Conselho Deliberativo do Santos nesta última terça-feira (27). Diversas pautas foram abordadas e, entre elas, algumas negociações e situações financeiras do clube foram citadas

QSI

Grande parte dos conselheiros do clube acreditam que a venda da SAF santista seja a melhor alternativa para o futuro do Peixe. Diante da pressão sobre o tema, Rueda deu mais detalhes sobre a negociação.

– O modelo prevê aporte de dinheiro de um parceiro, com um percentual minoritário do clube, mas com recursos para o futebol. Precisamos de investimento pesado no futebol. Conseguindo isso, conseguimos pagar as contas. Desenhamos o modelo, apresentamos a algumas entidades e estamos conversando para saber se sai negócio ou não. Recebendo o ok, traremos ao Conselho e apresentaremos para aprovação ou não – explicou o mandatário.

Além disso, o presidente ainda relembrou que o Santos, conforme já firmado no estatuto, que deve seguir pelo modelo alemão de transformação em SAF, ou seja, o clube mantém a maior parte das ações em uma possível venda.

– Não acredito que um time construído em 111 anos, com sangue, suor e lágrimas, se transforme por necessidade econômica. Sou contra a venda na totalidade ou maioria, mas a receita corrente do futebol é menor do que a despesa. Se não tivermos solução para quebrar o paradigma, sempre brigaremos contra o orçamento e vendendo jogadores. Mas não podemos só equilibrar as contas, temos que ter patamar acima, brigando por competições – encerrou o dirigente santista.

DÍVIDA COM O VASCO

O lateral-direito Nathan, que foi afastado do elenco após ser flagrado em festa, rende uma dívida do Santos com o Vasco. O clube do Rio de Janeiro argumenta que apenas uma parcela foi paga pelo Peixe, que assumiu integralmente o débito quando contratou o atleta em 2022.

Conforme informação inicialmente publicada pelo ge e confirmada pelo Lance!, o cruzmaltino entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar o Santos por uma dívida em relação à contratação do lateral. Apesar da medida vascaína, Rueda amenizou a situação

– A gente deve ao Vasco, sim. Mas longe de ir para o transferban. Vai ser sanado e consertado. Fiquem tranquilos – tranquilizou o presidente.