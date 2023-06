QB Nick Rooney deixa Cruzeiro FA e acerta com João Pessoa Espectros para substituir Rodrigo Dantas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 17:20 Compartilhe

O João Pessoa Espectros deve anunciar ainda neste sábado (17/6) a contratação do quarterback norte-americano Nick Rooney, campeão polonês de futebol americano em 2022 e que teve uma breve passagem pelo Cruzeiro FA em 2023. O time paraibano aproveitou a crise vivida pelo time celeste nos últimos dias e fechou com um jogador importante para substituir Rodrigo Dantas, lendário jogador dos fantasmas que se aposentou após a Liga BFA do ano passado.

Sobre o acerto com o João Pessoa Espectros, Nick Rooney destacou a credibilidade do time paraibano no cenário do FABR. O jogador chegou a João Pessoa nos últimos e já participou de treinamentos com o restante do elenco nessa sexta-feira (16/6) e neste sábado (17/6).

– Eu quero jogar numa organização em que eu possa confiar e essa motivação me traz para o João Pessoa Espectros. A história do time. Aqui já me sinto em casa e estou muito ansioso para fazer ainda mais aqui no Brasil – afirmou o norte-americano.

Na Europa, o jogador de 27 anos atuou pelo Bialystok Lowlanders e levou a equipe ao título do Campeonato Polonês de 2022. Além disso, o jogador tem passagens pelo Bologna Warriors, da Itália, em 2021, e pelo Sollerod Gold Diggers, da Dinamarca, em 2019. No ano passado, o novo reforço celeste teve 1.689 jardas passadas, 22 passes para TDs, 178 jardas corridas, 4 interceptações e QB rating de 116.4.

Na Itália, o novo reforço celeste teve 1.128 jardas passadas e 11 passes para TDs em oito jogos. Já na Dinamarca, o quarterback liderou o ataque que conquistou 2.721 jardas passadas e 36 passes para TDs em oito jogos da temporada regular.

Antes de ir para a Europa, Rooney atuou na Rochester Community and Technical College, onde conquistou recordes do NJCAA, como 105 passes totais para touchdowns, 7.884 jardas passadas e 57 passes para touchdowns em uma única temporada. Depois, o novo reforço celeste mudou-se para Adams State University (NCAA D2), onde lançou 6.023 jardas e 59 touchdowns em duas temporadas.

Outros reforços nos Fantasmas

A equipe paraibana já anunciou um pacotão de reforços para a temporada de 2023, incluindo a renovação do americano Callus Cox, o retorno da aposentadoria do defensive line (DL) Bruno Sherman e a chegada do linha ofensiva (OL) e long snapper Luan Rocha.

Os ingressos para o jogo de abertura contra o Santa Cruz Imortais, que acontece no dia 9 de julho às 14h, na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, já estão disponíveis para compra neste link ou em lojas físicas da Unisports na capital paraibana.

Apenas um jogo pelo Cruzeiro FA

Anunciado pelo Cruzeiro FA em fevereiro passado, Nick Rooney chegou com a missão de substituir Álvaro Fadini, que atuou na equipe celeste no segundo semestre do ano passado, mas não renovou o vínculo para esta temporada. Mas, o norte-americano atuou apenas nas semifinais da Taça Brasil Hinova em derrota para o Rio Preto Weilers.

O Cruzeiro FA passa por momentos de turbulência nos últimos dias. O head coach Brayden McCombs anunciou que deixou a equipe e há a possibilidade do general manager Rapha Cruz também sair do clube. O ex-atleta é uma peça importante para o futuro celeste no futebol americano, já que é um dos jogadores mais vitoriosos da história do FABR.

Desta forma, fica em xeque as situações de jogadores importantes do Cruzeiro FA, como, por exemplo, o linha defensiva Marcus Tuleba, o running back Rafael Fadini e o linebacker João Gabriel ‘Holyfield’.

