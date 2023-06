!Pulou o muro! Astro do Chelsea muda de lado em Londres e acerta com o Arsenal, afirma jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 10:55 Compartilhe

O jornalista Fabrizio Romano afirmou, na manhã desta quarta-feira, que o Arsenal está próximo de reforçar seu elenco com um destaque rival. Trata-se de Kai Havertz, meia-atacante do Chelsea, que já tem os detalhes acertados com a diretoria dos Gunners e deve assinar o contrato com a equipe de Mikel Arteta ainda nesta semana.

Havertz custará aos cofres da equipe londrina cerca de 65 milhões de euros – o equivalente a mais de R$ 340 milhões -, sendo 60 milhões fixos e outros cinco através de metas e objetivos na temporada. O alemão realizará os exames médicos iniciais e assinará um acordo que, de acordo com Romano, será de longa duração.

O camisa 29 dos Blues chegou em setembro de 2020 a Londres, quando o Bayer Leverkusen recebeu 80 milhões de euros em troca do jogador. Kai anotou 32 gols e 15 assistências em 139 jogos no período e conseguiu se destacar em 2022-23, em uma temporada recheada de polêmicas e problemas internos no Pride of London.

Kai Havertz, first Arsenal signing as deal will be completed in the next hours — here we go ✅⚪️???? #AFC

◉ £60m guaranteed fee;

◉ £5m add-ons;

◉ Long term deal agreed;

◉ Medical tests to be scheduled.

Havertz will sign the contract this week, documents are being prepared. pic.twitter.com/ZatVvO7dRF— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

+ Chelsea prepara barca e negocia atletas com liga da Arábia Saudita

Havertz não será a primeira saída do Chelsea nesta janela de transferências. Após inflar o elenco, o dono dos Blues, Todd Boehly, negociou o francês N’Golo Kanté para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e encaminhou a saída de outros três jogadores para o mundo árabe: Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly e Hakim Ziyech. Além disso, outro rival que deve se beneficiar do “saldão” de Boehly é o Manchester City, que está próximo de um acerto com o meia croata Mateo Kovacic por 30 milhões de euros.

