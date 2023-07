PSG anuncia contratação do zagueiro Milan Skriniar

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 06/07/2023 - 13:52 Compartilhe

PARIS, 6 JUL (ANSA) – Em uma saída conturbada da Inter de Milão, o zagueiro Milan Skriniar foi anunciado nesta quinta-feira (6) pelo Paris Saint-Germain em uma transferência sem custos.

Ausente dos últimos quatro meses em função de uma lesão nas costas, o eslovaco não renovou seu contrato com a Internazionale e desembarcou gratuitamente na capital francesa.

“Os últimos meses não foram fáceis, pois tive um problema nas costas, mas agora me sinto bem. Quando um clube como o PSG quer contratá-lo, você precisa tomar uma decisão rápida. Eu sei que eles são um dos melhores times do mundo”, declarou Skriniar, que assinou um vínculo válido pelos próximos cinco anos.

Revelado pelo Zilina, Skriniar também passou pela Sampdoria antes de ir para a Inter. Em Milão, o defensor disputou 246 partidas e ajudou o clube a vencer um Scudetto e duas Copas da Itália.

A decisão de deixar seu contrato expirar para jogar no PSG irritou muitos torcedores da Inter, pois as negociações para renovar o vínculo do eslovaco foi um dos maiores problemas que o clube italiano precisou administrar na temporada passada.

Apesar da revolta dos fãs, o título da Copa da Itália, quando Skriniar foi visto cumprimentando alguns interistas, parece que selou uma espécie de paz entre atleta e torcedores. (ANSA).