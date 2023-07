Próximo de deixar o Liverpool, Barcelona demonstra interesse em repatriar Thiago Alcântara, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 16:52 Compartilhe

A passagem de Thiago Alcântara pelo Liverpool parece estar próxima do fim e o Barcelona é o principal interessado no jogador. De acordo com o jornal catalão ‘Sport’, o brasileiro naturalizado espanhol perdeu espaço no time de Jurgen Klopp e imprensa inglesa aponta sinais para a saída.

O jornalista Dean Jones, do portal ‘GiveMeSport’ noticiou que os Reds estariam dispostos a ouvirem propostas caso fosse do interesse de Thiago sair do clube, já o ‘Covering Liverpool’ liga o atleta ao Fenerbahçe, da Turquia.

Outro ponto que reforça a possibilidade de adeus ao Anfield é quanto as contratações. Na atual janela de transferências, o Liverpool contratou dois meio-campistas, Dominik Szoboszlai, do RB Leipzig, e o campeão mundial pela Argentina Mac Allister, ex-Brighton. Com isso, especula-se que Jurgen Klopp não contaria tão assiduamente com o camisa 6.

Segundo o ‘Sport’, o Barcelona está atento as possibilidades de saída. Nesta terça-feira (11), o presidente do clube catalão, Joan Laporta, disse em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’ que o treinador Xavi pediu um lateral-direito e dois meio-campistas como reforços.

Thiago Alcântara tem contrato com o Liverpool até junho de 2024 e estará livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Na última temporada, foram 28 jogos e apenas uma assistência.