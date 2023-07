Próximo da volta, Beraldo vê zaga do São Paulo acertar após o seu período afastaldo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 9:00 Compartilhe

Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, o zagueiro Beraldo pode voltar a ser relacionado pelo São Paulo. Neste sábado (22), o Tricolor enfrenta o Cuiabá, fora de casa, pelo Brasileirão, com a possível presença do defensor. No entanto, as chances da volta dele ser como titular são baixas até por conta da sequência são-paulina durante o período de ausência do jogador.

Quando Beraldo teve o problema físico, o São Paulo vivia um momento de oscilação, com quatro derrotas e duas vitórias em seis jogos. Porém a equipe do Morumbi não perdeu mais e registrou quatro vitórias e um empate após a saída do atleta. O período de invencibilidade é de seis partidas, pois conta o triunfo contra o Tigre, da Argentina, pela Sul-Americana, onde o Tricolor foi a campo com uma escalação alternativa. O defensor ficou somente entre os reservas na ocasião.

O número de gols sofridos pelo São Paulo também caiu bastante sem Beraldo. Com o zagueiro em campo, a equipe tinha sido vazada 14 vezes em 14 jogos na ‘Era Dorival Júnior’. Média de um gol por partida. Depois da lesão do defensor, o Tricolor levou apenas dois gols em cinco duelos. Média de 0,4.

O Time da Fé chegou a ficar quatro jogos sem levar gols. Em nenhum deles o zagueiro atuou. O primeiro foi justamente contra o Tigre, onde ficou no banco. Nos demais, o jogador já estava entregue ao Departamento Médico.

Sem Beraldo, a zaga são-paulina teve algumas duplas diferentes. Começou com Arboleda e Alan Franco, que disputou os dois primeiros jogos em que a prata da casa esteve ausente. Depois, contra o Bragantino, Dorival preservou Arboleda, que entrou apenas no fim, e formou a linha defensiva com Diego Costa e Matheus Belém. Diego, no entanto, se fixou no time nos dois compromissos seguintes, contra Palmeiras e Santos, fechando a zaga com o companheiro equatoriano, que voltou à equipe após recuperar a vaga perdida diante do Braga.