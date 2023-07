Proposta do Qatar mexe com Róger Guedes, mas Corinthians trabalha com otimismo pela permanência do jogador

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 15:23 Compartilhe

A proposta de um clube do Qatar pelo atacante Róger Guedes tem balançado o jogador. Por um lado, ele entende que o valor oferecido é algo irrecusável; por outro, teme pela sequência da carreira em um mercado alternativo. Enquanto isso, o Corinthians trabalha formas de segurar o seu camisa 10.

Quando voltou ao Brasil, em 2021, após três temporadas jogando na China, Róger tinha o objetivo de se tornar um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e só deixar o país novamente rumo à Europa, de preferência para um grande clube do Velho Continente. No entanto, o jogador não imaginava que receberia uma oferta tão gorda financeiramente como a de agora. A equipe catari acena com a possibilidade de pagar o triplo do salário atual a Guedes e ainda liberá-lo do pagamento de impostos, o que aumentaria ainda mais a margem de ganho do atleta.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

O Timão ainda não recebeu formalmente a proposta do clube do Qatar, que ainda não teve o nome descuberto. No entanto, a equipe alvinegra está ciente do interesse por meio do próprio jogador e de seu estafe, liderado pelo empresário Paulo Pitombeira, que tem ótima relação com as pessoas que comandam o futebol corintiano.

Nas primeiras conversas entre a diretoria do Corinthians com o jogador e seus representantes, a sensação foi de desânimo por parte do clube alvinegro, que ficou ciente dos valores envolvidos e chegou à conclusão de que não consegue competir com a investida atual. Porém, no último fim de semana, aconteceram novos diálogos entre as partes que animaram um pouco mais a cúpula do Timão.

O principal motivo que tem dado esperança à diretoria corintiana sobre a permanência de Róger Guedes é o entendimento que o jogador tem de que uma ida seria única e exclusivamente por questões financeiras e que ele precisa saber se vale a pena colocar o projeto de carreira dele em risco por conta disso. Antes, quando times da Arábia Saudita entraram em contato com o empresário do jogador, o temor de dar um passo em falso na carreira era menor, já que a liga saudita tem recebido um grande investimento, inclusive fomentando a chegada recente de grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, entre outros.

No entanto, os árabes apostaram na contratação de atletas de maior renome na Europa, como o brasileiro Malcom, contratado pelo Al-Hilal, e o senegalês Sadio Mané, que está negociando com o Al-Nassr, o que deixou o atacante corintiano como ‘plano B’ entre esses clubes sauditas que demonstraram interesse no jogador. Ao Corinthians, cabe aguardar a decisão do jogador. O único movimento feito pelo clube como alternativa pela permanência do atleta foi ter sinalizado a possibilidade de renovação do contrato, dando um aumento para o seu camisa 10. De toda forma, o máximo que o clube alvinegro consegue chegar ainda é muito abaixo da proposta do Qatar pelo atacante.

A ideia é que, caso fique no Timão, Róger Guedes passe a ganhar o maior salário do elenco, que hoje é de Yuri Alberto, que ganha na casa de R$ 1,2 milhão por mês.