Promocode Betmotion: Use LANCEVIP e ganhe até R$400 de bônus

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:11 Compartilhe

O promocode Betmotion vem com tudo para trazer boas vantagens aos novos clientes da Betmotion. Portanto, veja neste artigo especial como ativar o bônus de boas-vindas de até R$400 nos dois primeiros depósitos com o promocode Betmotion LANCEVIP.

Aqui, também falaremos bastante sobre a Betmotion Brasil, apresentando a plataforma e seus serviços. Assim, você saberá desfrutar do melhor das apostas esportivas online em uma das melhores operadoras do mercado brasileiro.

Visitar a Betmotion >>

O que posso obter com o promocode Betmotion?



A Betmotion é uma casa de apostas esportivas que vem crescendo cada vez no Brasil. Então, como não poderia deixar de ser, a operadora oferece bons produtos e serviços de apostas e cassino aos seus clientes.

Portanto, não podemos esperar menos que um bom catálogo de esportes, eventos, jogos e, claro, promoções, não é mesmo? Assim, só para exemplificar algumas das ofertas disponíveis na plataforma, preparamos o quadro abaixo:

Produto Betmotion Oferta de boas-vindas Promocode Betmotion Apostas esportivas Bônus de até R$400 nos dois primeiros depósitos LANCEVIP Casino Bônus de 150% do primeiro depósito até R$300 LANCEVIP Bingo Ganhe R$5 e bônus de boas-vindas nos 3 primeiros depósitos LANCEVIP

Vale lembrar que as promoções acima representam uma seleção de nossa equipe editorial. Por isso, recomendamos que o leitor visite a plataforma da Betmotion para conferir todas as ofertas disponíveis.

Além disso, é uma boa oportunidade de conhecer na íntegra os Termos e Condições (T&C) de todas elas.



Betmotion código promocional: guia passo a passo



Não há mistério para ativar o bônus de boas-vindas com o promocode Betmotion. Mas para tornar a sua vida ainda mais fácil, preparamos um guia passo a passo para te ajudar nesta missão:

1. Primeiramente, acesse o site oficial da Betmotion para abrir sua conta de jogador. Basta clicar no artigo para ser redirecionado à plataforma;

2. Então, no site da Betmotion, clique em “CADASTRE-SE” para abrir o formulário de cadastro;

3. Em seguida, informe seu nome completo, defina um nome de usuário e crie uma senha. Além disso, insira seu e-mail, celular e escolha a moeda de sua preferência.

4. Posteriormente, clique em “Sim” para responder a pergunta “Possui um Promocode” e informe o promocode Betmotion “LANCEVIP”;

5. Então, clique em “CRIAR CONTA” para finalizar o registro. Aliás, fazendo isso, você confirma que leu e aceitou os Termos e Condições (T&C), Política de Privacidade e que tem 18 anos ou mais.

6. Por fim, efetue o primeiro depósito e receba seu bônus de boas-vindas para apostas esportivas automaticamente.

Pronto! Depois que você tiver a sua conta aberta na Betmotion Brasil, poderá se divertir o quanto quiser.

E, com o código promocional, você já inicia sua caminhada com o pé direito. Se você gosta de apostar com um bônus, confira também nosso artigo sobre o código de bônus bet365 e o código promocional Betano.

Betmotion detalhes do bônus



Agora que você já sabe como usar nosso promocode Betmotion para ativar o bônus de boas-vindas, confira as regras da oferta, os chamados termos e condições:



– O bônus é válido para novos jogadores que se registrarem com o promocode Betmotion “LANCEVIP”;

– A oferta é válida para o primeiro depósito e ao segundo depósito feitos na casa de apostas e pode ser usada uma única vez por apostador;

– O bônus do primeiro depósito é de 100% o valor do depósito até R$200, enquanto o bônus do segundo depósito é de 50% até R$200.

– O pacote de boas-vindas do promo code LANCEVIP é de R$400 e não pode ser acumulado com outras promoções

– O valor mínimo de depósito para ativar o bônus é de R$20;

– A fim de liberar o saque, o jogador deverá cumprir rollover 7 vezes. Apostas realizadas em Sports com Odds de 1.80 ou mais.

– O apostador terá 30 dias para usar o bônus do promo code Betmotion. Caso contrário, o valor da bonificação e seus ganhos serão expirados.

A fim de conhecer todos os Termos e Condições (T&C) da oferta, visite a seção de promoções da Betmotion Brasil.



Visitar a Betmotion >>

Betmotion mercados de aposta



Independentemente de ofertas para apostas esportivas, uma casa de apostas de boa qualidade deve oferecer bons produtos e serviços. Ou seja, um catálogo completo de esportes e torneios, mercados de apostas variados e outras vantagens fazem toda a diferença.

Por isso, avaliamos os tipos de apostas que os jogadores podem fazer na Betmotion Brasil. Aliás, com um catálogo vasto de modalidades esportivas, não será difícil se divertir com o bônus de boas-vindas do promocode Betmotion.

É possível apostar em campeonatos de futebol, tênis, basquete, futebol americano, beisebol, vôlei, futsal e muito mais. Mas os apostadores que curtem esportes menos tradicionais também encontram eventos de esqui alpino, críquete, golfe, futebol australiano, entre outros.

Até mesmo os eSports e as apostas especiais fazem parte do catálogo da Betmotion Brasil. Portanto, os principais torneios de jogos de console e PC estão à disposição dos apostadores, além de prognósticos em entretenimento, política e muito mais.

Mas, para avaliar os mercados de apostas, selecionamos uma partida de futebol do Campeonato Paulista (Palmeiras x Ponte Preta). Assim, vimos que é possível apostar em:

· Vencedor (1×2);

· Total de gols (mais/menos);

· Dupla chance;

· Ambos marcam;

· Handicap asiático;

· Placar exato;

· Número exato de gols;

· Empate não aposta (empate anula a aposta);

· E muito mais…

As possibilidades de palpites nas apostas esportivas são variadas, portanto, jogue com responsabilidade e divirta-se.



Além disso, lembre-se que a variedade de mercados de aposta pode mudar de evento para evento. Portanto, sempre verifique o evento esportivo no qual pretende apostar e confira o catálogo de tipos de apostas.

Visitar a Betmotion >>

Betmotion apostas: passo a passo como apostar

​

Quer saber como apostar e aproveitar as vantagens que o bônus de boas-vindas do promocode Betmotion tem a oferecer? Então, não deixe de conferir o pequeno tutorial que preparamos para te ajudar a apostar:

1. Em primeiro lugar, faça o login em sua conta Betmotion e certifique-se de ter saldo;

2. Depois disso, visite a seção de apostas esportivas e verifique o catálogo de esportes e competições;

3. Em seguida, depois de escolher o evento que deseja apostar e selecione um mercado. Logo depois, preencha o boletim de apostas com o valor que quer investir;

4. Então, avalie os possíveis ganhos e clique em “FAZER APOSTA” para finalizar seu prognóstico;

5. Se seu palpite estiver correto, seus ganhos serão automaticamente creditados em seu saldo.

Para apostas múltiplas ou sistema, basta fazer mais de uma seleção, incluindo mercados que não se anulem.



Aposte agora com a Betmotion >>

Betmotion Bingo



Se a sua praia não é só as apostas esportivas, a Betmotion Brasil traz uma seção especial de bingo. Portanto, você poderá se divertir com os melhores jogos de bingo e o melhor: com direito a bônus de boas-vindas. Então, vale a pena conferir a oferta na seção de promoções da operadora para ter mais informações.

No setor especialmente dedicado ao bingo você encontrará video bingo, video slots, raspadinhas e, claro, as promoções. Dessa maneira, garantimos que tédio e falta de jogos não serão problema para os jogadores da Betmotion.

Com o bônus para novos clientes que pode ser ativado pelo promocode Betmotion betvip os jogadores têm ainda mais recursos. Então, há muitas possibilidades de diversão com jogos de 75, 80 e até 90 bolas, dos mais tradicionais aos mais modernos.

Betmotion apostas ao vivo e streaming



Quer viver a emoção das apostas esportivas com mais adrenalina? Então, você não pode deixar de conhecer a seção de apostas ao vivo da Betmotion. Afinal, é lá que você encontrará todos os eventos que estão acontecendo e poderá traçar prognósticos em tempo real.

Aliás, esta pode ser uma boa oportunidade de testar as habilidades de apostador e usar o bônus do promocode betmotion. Dessa maneira, o apostador poderá usar os recursos extras para dar seus palpites em jogos enquanto cumpre o rollover.

Então, para conferir os jogos que estão rolando, visite a seção “APOSTAS AO VIVO” e veja partidas de futebol, tênis, basquete e muito mais. Assim, você poderá escolher onde apostar e usar o bônus de promocode Betmotion.

O melhor de tudo é que além de poder apostar ao vivo, é possível acompanhar a transmissão de algumas partidas. Dessa forma, é possível fazer uma análise muito mais aprimorada de cada lance e do desenrolar do jogo.

Entretanto, é bom ter em mente que o live streaming está sujeito a limitações técnicas e geográficas. Ou seja, nem todas as partidas ao vivo serão transmitidas para os apostadores, ainda que estejam disponíveis para apostas.

Outro ponto a se considerar é que a transmissão ao vivo não é um serviço inteiramente gratuito. Portanto, o apostador precisará ter saldo em conta ou uma aposta em aberto para ser resolvida nas próximas 24 horas.

Betmotion app



Aproveitar todos os produtos e serviços da Betmotion é muito fácil, como você viu. Agora, imagine então fazer tudo pelo celular. Sim, isso é possível abrir conta, ativar bônus de boas-vindas com o promocode Betmotion, depositar, sacar e, claro, apostar pelo celular.

Para isso, basta acessar o site da Betmotion pelo navegador de seu celular para aproveitar tudo o que a operadora tem a oferecer. Entretanto, a plataforma oferece apenas a versão móvel do site.

Então, atualmente não há um aplicativo disponível no momento. Aliás, em contato com o chat ao vivo, a atendente informou que “a página no navegador se adapta perfeitamente aos dispositivos”. E isso realmente acontece: todos os produtos e serviços da Betmotion Brasil são adaptados para as pequenas telas de smartphones e tablets.

Portanto, é possível afirmar que a falta de um app no momento não será um problema para os apostadores. Inclusive, é perfeitamente possível apostar e usar o promocode Betmotion normalmente pelo celular a qualquer hora e em qualquer lugar.

Betmotion opções de pagamento



Seja para ativar o bônus de boas-vindas ou mesmo para sacar os ganhos, conhecer os métodos de pagamento é fundamental. Por isso, verificamos quais opções de pagamento a Betmotion oferece e vimos que é possível depositar e sacar por:

· Boleto bancário;

· Transferência bancária (incluindo Pix);

· Carteiras eletrônicas e sistemas de pagamento (Skrill, Neteller, ecoPayz, Pay4Fun, MuchBetter e PicPay);

· Bitcoin.

Portanto, não faltarão opções de métodos para você ativar o bônus de promocode Betmotion betvip. Além disso, são métodos acessíveis aos apostadores e fáceis de serem usados.

Betmotion serviço de atendimento ao cliente



Tem dúvidas sobre o bônus de boas-vindas ou mesmo como fazer apostas esportivas? Ou então, teve problemas para inserir o promocode Betmotion “LANCEVIP” para ativar a promoção? Entre em contato com o suporte da Betmotion Brasil e tenha a ajuda dos atendentes.

Para algumas informações, é possível consultar a seção “Perguntas Frequentes” para conferir as respostas completas das principais dúvidas. Mas, caso não encontre a solução que precisa, contate o suporte pelos seguintes canais de atendimento:

· E-mail (há um para a liberação de depósitos e outro para outros assuntos);

· WhatsApp;

· Chat ao vivo (com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana).

Portanto, para dúvidas ou problemas mais urgentes, o chat ao vivo poderá ser a melhor solução para os apostadores. Já para questões que podem esperar, o e-mail é uma boa alternativa e atende às necessidades de diversos usuários.

Nossa análise da Betmotion



A Betmotion é uma casa de apostas esportivas que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Afinal, encontramos seu nome em propagandas, como patrocinadora de grandes clubes e na boca de apostadores.

Com isso, é natural que muitos jogadores, inexperientes ou não, queiram saber mais informações sobre a operadora. A fim de resumir o que achamos da plataforma, organizamos pontos positivos e outros nem tão bons de acordo com a opinião de nossa equipe editorial.

No entanto, sempre recomendamos a visita do leitor ao site para uma análise personalizada de acordo com suas próprias necessidades.

O que gostamos:



– O catálogo de apostas esportivas, cassino e bingo é completo;

– O apostador encontra uma boa variedade de promoções, tanto para clientes novos quanto usuários antigos;

– O serviço de atendimento ao cliente é de qualidade, com boa variedade de canais de suporte.

O que não gostamos

Navegação do site um pouco confusa para novos apostadores

Não há um aplicativo para smartphones disponível atualmente.

Aposte agora com a Betmotion >>

Tire suas dúvidas sobre a Betmotion



Restaram dúvidas sobre o bônus de boas-vindas do promocode Betmotion ou outras informações? Então, confira a seguir as respostas das perguntas frequentes feitas pelos apostadores.

Qual o promocode da Betmotion?



O promocode Betmotion para ativar o bônus de boas-vindas é “LANCEVIP”. Então, para largar nas apostas esportivas com vantagens, abra a conta com o código promocional e tenha mais recursos.

Como ganhar o bônus da Betmotion?



Primeiramente, é preciso fazer o registro na Betmotion usando o promo code Betmotion. Então, efetue o primeiro depósito qualificativo no valor de R$20 e certifique-se de seguir todos os Termos e Condições (T&C) da oferta.

Como usar o bônus da Betmotion?



O bônus de boas-vindas para apostas esportivas é válido na seção de esportes da Betmotion. Portanto, é possível aproveitar a oferta para apostar em eventos pré-jogo, ao vivo e muito mais.

Para sacar os ganhos, basta cumprir os requisitos de apostas (rollover) e apostar cinco vezes (5x) a soma do depósito + bônus. Além disso, as odds deverão ser de 1.50 ou mais.

Como excluir conta na Betmotion?



Um dos recursos que a Betmotion oferece é a autoexclusão, um dos pilares da Política de Jogo Responsável. Assim, a operadora oferece todas as condições para que o apostador jogue com responsabilidade.

Caso o apostador esteja com problemas com vício em jogos, é possível excluir a conta de jogador. Para isso, basta solicitar o cancelamento da conta com o suporte da operadora por qualquer canal de atendimento.

Através de práticas como essa, a Betmotion Brasil demonstra sua responsabilidade e o quanto é uma empresa séria.

Visitar a Betmotion >>