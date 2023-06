Procurador-geral do STJD pede jogos do Vasco com portões fechados por 30 dias

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 12:25 Compartilhe

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) protocolou, nesta sexta-feira, um pedido de fechamento de São Januário por 30 dias. A decisão partiu do órgão após as confusões protagonizadas pela torcida do Vasco após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.



O documento segue os mesmos moldes do requerimento da Vila Belmiro. Os torcedores do Peixe também criaram grande confusão com rojões arremessados para dentro de campo. Dessa forma, o Lance! entende que o pedido pede que São Januário receba jogos com portões fechados e, além disso, o Vasco também perderia a carga de ingressos como visitante no período de um mês.

Se for aprovado, o pedido de liminar fará com que o Vasco não tenha torcida em diversas partidas do Campeonato Brasileiro. O Cruz-maltino deve perder o fator casa nos jogos diante de Cuiabá, Cruzeiro e Athletico Paranaense. Diante de Botafogo e América-MG, a equipe de Colina jogará com estádio 100% contra.



VEJA A SEQUÊNCIA DO VASCO NA TEMPORADA



26/06 – Vasco x Cuiabá (São Januário)

02/07 – Botafogo x Vasco (Nilton Santos)

08/07 – Vasco x Cruzeiro (São Januário)

15/07 – América-MG x Vasco (Independência)

23/07 – Vasco x Athletico Paranaense (São Januário)