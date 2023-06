Problemas na defesa retornam, e Flamengo sofre mais de 50 finalizações nos últimos dois jogos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 12:13 Compartilhe

A goleada sofrida pelo Flamengo diante do Bragantino, na última quarta-feira, pode ser um indicativo de que os problemas na defesa estão retornando. Após período de instabilidade, o Rubro-Negro vivia momento de paz no setor defensivo, mas, nas últimas duas partidas, sofreu bombardeio impressionante.



Contra Bragantino e Grêmio, dois últimos adversários no Brasileirão, o Flamengo sofreu 54 finalizações, sendo 24 na direção da meta defendida por Matheus Cunha. O goleiro, inclusive, foi um dos destaques do Rubro-Negro nas duas partidas, que terminaram em 4 a 0 para o adversário e 3 a 0 a favor, respectivamente.

Os resultados poderiam ter sido bem piores e escancaram alguns problemas conhecidos da defesa do Flamengo. Nesta noite de quarta-feira, Léo Pereira foi improvisado na ala esquerda e sofreu na marcação. Wesley e Fabrício Bruno, que vinham bem, também fizeram partidas abaixo da crítica.



A derrota para a equipe de Bragança Paulista, inclusive, teve o maior número de finalizações contra o Flamengo desde o início de 2022. Segundo o ge, o resultado conseguiu ultrapassar os duelos diante de Independiente Del Valle (27 sofridas), pela Recopa Sul-Americana, e São Paulo (26 sofridas), pela semifinal da Copa do Brasil.

Mosquera celebra um de seus gols na vitória sobre o Flamengo (Foto: Luis Moura/Gazeta Press)

ESCRITAS QUEBRADAS



Com o revés, o Flamengo voltou a sofrer quatro gols em uma partida após dois meses. A última derrota elástica havia sido na final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 2 a 0, mas acabou superado por 4 a 1 na volta e ficou com o vice do Estadual.



A escrita de não sofrer uma derrota por 4 a 0 era ainda maior: não acontecia desde 2021, diante do Internacional. Aquela goleada, no entanto, surpreendeu pela localidade, já que o Flamengo enfrentou o Colorado no Maracanã, mesmo que com portões fechados por conta da pandemia. Desde então, o Rubro-Negro disputou mais de 100 jogos sem um revés desse tamanho.