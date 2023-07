Principais notícias do Santos hoje: Furch no BID, João Paulo segue como dúvida e zagueiro da Costa Rica chegando

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 18:31 Compartilhe

O Santos teve um dia agitado do ponto de vista do mercado nesta quinta-feira (27). A principal notícia foi o avanço pela contratação do zagueiro Juan Pablo Vargas, que jogou a Copa do Mundo de 2022 pela Costa Rica. Mas as boas informações não pararam por aí, já que Julio Furch, recém-contratado, teve seu nome publicado no BID e está liberado para estrear pelo Peixe. Quem não tem presença garantida no próximo jogo é João Paulo, que ainda se recupera. Confira as notícias do Santos abaixo!

ZAGUEIRO DE COPA CHEGANDO

O Santos avançou pela contratação de Juan Pablo Vargas, zagueiro que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela Costa Rica. O jogador pertence ao Millonarios, da Colômbia. A expectativa do Peixe é de acertar todos os detalhes muito em breve. O clube paulista comprará o atleta — que possui contrato com seu time atual até dezembro deste ano — mas ainda não dá o negócio como concretizado.

FURCH LIBERADO PARA JOGAR

Novo reforço do Santos, Julio Furch está regularizado para estrear com a camisa alvinegra. Isso porque o centroavante teve seu registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (22). O argentino de 33 anos está à disposição do técnico Paulo Turra para o duelo deste sábado (29), contra o Fluminense, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

JOÃO PAULO EVOLUI, MAS AINDA É DÚVIDA

O Santos aguarda para saber se terá João Paulo à disposição para a partida contra o Fluminense, neste sábado (29), no Maracanã. Em processo de recuperação de uma inflamação no quadril, o goleiro fez parte do trabalho no campo nesta quinta-feira (27). o atleta segue em progressão física, acompanhado pelo Departamento Médico, no CT Rei Pelé. O quadro não é considerado grave.