Principais notícias do Palmeiras hoje: Show de Ary Borges, lucro com negociação e Crias renovando

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 19:00 Compartilhe

O Palmeiras iniciou a semana com algumas boas notícias. Apesar de não ter se movimentado em busca de reforços na janela de transferências, começou a segunda-feira de forma especial: show de Ary Borges na Copa do Mundo Feminina. A ex-jogadora do Verdão marcou um hat-trick na estreia da Seleção Brasileira no torneio mundial. Em relação ao mercado, a negociação envolvendo Pedrão, zagueiro ex-Cria da Academia, pode gerar lucro aos cofres alviverdes. Por fim, o clube está muito próximo de assinar a renovação de contrato com dois jovens da base que atuam pelo profissional. Confira as notícias:

ARY BORGES BRILHA NA COPA DO MUNDO

Ary Borges foi um dos nomes mais falados no Brasil nesta segunda-feira (24), após a goleada do Brasil na estreia da Copa do Mundo Feminina, diante do Panamá. Com três gols e uma linda assistência para Bia Zaneratto, a número 17 recebeu o prêmio de melhor jogadora da partida. Contratada pelo Palmeiras em 2020, Ary logo se tornou protagonista, conquistando a Libertadores e o Campeonato Paulista pelo Verdão. Hoje ela defende o Racing Louisville, dos Estados Unidos, e é um dos maiores nomes dessa nova geração do futebol feminino brasileiro. (Clique e leia a matéria completa)

NEGOCIAÇÃO PODE GERAR LUCRO AO VERDÃO

O Palmeiras pode receber uma grana nos próximos dias envolvendo um ex-Cria da Academia. Trata-se do zagueiro Pedrão, que defende o Portimonense-POR desde 2021. O defensor de 26 anos é alvo do Besiktas-TUR nesta janela transferências, e o Verdão poderia lucrar 25% em cima do valor do negócio devido à participação que ainda tem nos direitos econômicos do defensor. Os valores não foram revelados, mas a imprensa portuguesa especula que a multa rescisória do zagueiro brasileiro está na casa dos 30 milhões de euros (R$ 157 milhões). (Clique e leia a matéria completa)

RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE DUPLA DA BASE

O Verdão segue sem se reforçar na janela de transferências, mas continua investindo na manutenção do elenco atual. Assim, o clube está perto de assinar a renovação de contrato de duas Crias da Academia: o zagueiro Naves, cuja informação foi dada primeiramente pelo Uol e confirmada pelo Lance! e o volante Fabinho, ambos do elenco profissional. Nos termos que serão assinados pela dupla ainda nesta semana, estão previstos aumentos salariais e contratos até 2027. (Clique e leia a matéria completa)