Principais notícias do Palmeiras hoje: Leila ‘mão de vaca’, Cria de saída e Abel em paz

O Palmeiras teve mais um dia sem grandes novidades em relação ao mercado de contratações. Enquanto isso, justamente devido à pressão da torcida alviverde por reforços, a presidente Leila Pereira virou assunto na imprensa europeia nesta quinta (27). Ainda, o volante Pedro Lima, Cria da Academia, está próximo de deixar o Verdão rumo a Portugal. Por fim, o técnico Abel Ferreira parece finalmente ter chegado a um período de trégua com a arbitragem. Confira as notícias:

LEILA CHAMADA DE ‘MÃO DE VACA’

Em artigo do jornal ‘A Bola’, um dos mais conceituados de Portugal, a presidente Leila Pereira foi chamada de ‘forreta’, que na tradução para o português brasileiro seria uma pessoa mão de vaca, que não gosta muito de gastar. As críticas se devem muito por conta da pressão da torcida do Palmeiras por reforços e pela falta de ação da diretoria nesta janela de transferências do meio de temporada. (Clique e leia a matéria completa)

CRIA DA ACADEMIA PODE ESTAR DE MALAS PRONTAS

O Palmeiras está próximo de negociar o volante Pedro Lima por empréstimo ao futebol português. A informação foi dada em primeira mão pela ESPN e confirmada pelo Lance!. O clube seria o Acadêmico de Viseu, mas o negócio ainda não está sacramentado. A reportagem apurou que a confirmação deverá acontecer em breve. O estafe do jogador entende que a oportunidade é boa diante da possível falta de oportunidades no profissional. (Clique e leia a matéria completa)

ABEL EM PAZ COM A ARBITRAGEM

Apesar dos recentes ‘atritos’ com a arbitragem e o consequente alto número de cartões recebidos em jogos do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira parece finalmente ter chegado a um período de trégua. Cumprindo sua ‘promessa’, o treinador do Verdão não leva cartões há cinco jogos consecutivos, o que não acontece desde o início do ano. O último foi há mais de um mês, quando foi advertido com amarelo no duelo diante do Botafogo (Clique e leia a matéria completa)