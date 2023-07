Principais notícias do Palmeiras hoje: Estratégia no mercado, Aníbal elogiado e protesto da organizada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 18:34 Compartilhe

O Palmeiras vive a véspera do confronto com o Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão, mas os assuntos do dia pouco tiveram a ver com o jogo. A verdade é que o clube está no mercado e tem estratégia definida para buscar um reforço nesta janela de transferências. A bola da vez é o argentino Aníbal Moreno, do Racing-ARG, que foi elogiado como o melhor de sua função no país. Para completar o tema “mercado”, a principal organizada do Verdão marcou um protesto para este sábado, às 11h, em frente ao Allianz Parque. Confira as notícias!

PALMEIRAS TEM ESTRATÉGIA NO MERCADO

Apesar de recentes recusas e negociações que esfriaram, o clube segue em busca de ser reforçar para o restante da temporada. No entanto, esses movimentos devem focar apenas no setor de meio-campo, mais especificamente para a posição de volante, o famoso “camisa 5” tão esperado pelo torcedor. Por enquanto, outras posições não devem ganhar atenção da diretoria. (Clique e leia a matéria completa)

ANÍBAL MORENO ELOGIADO NA ARGENTINA

Para saber um pouco mais sobre como atua Aníbal, a reportagem conversou com o jornalista argentino Leandro Adonio Belli, que cobre o dia a dia do Racing-ARG. Segundo ele, trata-se do melhor jogador de sua posição atualmente no futebol local e tem larga vantagem para os demais concorrentes. O volante é o alvo principal do Verdão para o meio-campo neste momento. (Clique e leia a matéria completa)

ORGANIZADA MARCA PROTESTO

Insatisfeita com a má fase do time e a falta de reforços, a torcida do Palmeiras está cada vez mais perdendo a paciência. Neste sábado, a Mancha Verde, principal organizada do clube, marcou um protesto para 11h, em frente ao Allianz Parque. A manifestação acontecerá horas antes do duelo com o Fortaleza, às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão. Os principais alvos são Leila Pereira e Anderson Barros. (Clique e leia a matéria completa)