Principais notícias do Palmeiras hoje: Dudu desfalque, acusação de ‘calote’ e Luis Guilherme promovido

O Palmeiras teve um dia sem grandes novidades em relação ao mercado de contratações, mas a rotina do time trouxe duas novidades pensando nas próximas partidas: o desfalque de Dudu nos treinamentos e a promoção definitiva de Luis Guilherme ao profissional. Além disso, o Verdão precisou se defender de uma acusação de “calote” por parte do presidente do River Plate-URU. Confira as notícias!

DUDU DESFALQUE OUTRA VEZ

O Alviverde treinou na manhã desta quarta-feira (26), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para enfrentar o América-MG, às 16h de domingo (30), no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia do dia, novamente, foi a ausência de Dudu, que tem sido desfalque nos últimos jogos. (Clique e leia a matéria completa)

LUIS GUILHERME OFICIALMENTE NO ELENCO PRINCIPAL

O Palmeiras oficializou a promoção do jovem Luis Guilherme ao elenco profissional nesta quarta-feira (26). O jogador de apenas 17 anos não descia para a base há um tempo, mas ainda era tratado como membro do grupo de transição. Neste segundo semestre, foi definitivamente integrado à equipe principal do Verdão. (Clique e leia a matéria completa)

ACUSAÇÃO DE “CALOTE” PELA COMPRA DE PIQUEREZ

O Verdão foi acusado de “calote” por parte do presidente do River Plate-URU. Isso porque, segundo o mandatário, o Palmeiras não teria pago as parcelas da contratação de Piquerez, que chegou ao clube em 2021. No entanto, o Alviverde nega qualquer dívida com o clube uruguaio e afirma que todo o pagamento está em dia junto ao Peñarol-URU, que é quem recebe os valores. (Clique e leia a matéria completa)