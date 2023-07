Principais notícias do Palmeiras hoje: Aníbal longe, novo alvo argentino e gol olímpico no sub-20

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 18:50 Compartilhe

Dentro de seu padrão, o Palmeiras teve um dia agitado no mercado. Enquanto seu alvo principal, Aníbal Moreno, do Racing-ARG, ficou mais longe por conta de entraves além do financeiro, o Verdão encontrou um novo foco no futebol argentino: Santiago Hezze, do Huracán-ARG. Nesse caso, a negociação parece ser menos complexa e os dirigentes palmeirenses devem fazer uma oferta em breve. Enquanto isso, a base continua dando show e eliminou o Botafogo, no Brasileirão sub-20, com direito a gol olímpico. Confira as notícias!

ANÍBAL MORENO FICA MAIS LONGE

Apesar de ter o jogador com alvo principal definido, o Verdão continua com sérias dificuldades para entregar para Abel Ferreira o “camisa 5” tão esperado desde a saída de Danilo. Aníbal Moreno é o principal nome na lista alviverde, mas os entraves junto ao Racing-ARG vão além das condições financeiras. Prazo e Libertadores estão no caminho dos palmeirenses, já que os argentinos estão irredutíveis. (Clique e leia a matéria completa)

SANTIAGO HEZZE É O NOVO ALVO PARA CAMISA 5

O Palmeiras partiu para o seu “plano B” na busca por um “camisa 5” na Argentina. Após ver Aníbal Moreno, do Racing-ARG, ficar cada vez mais longe, o Verdão abriu conversas com o Huracán-ARG para contratar Santiago Hezze. Apesar de ainda não ter enviado uma oferta oficial aos argentinos, o entendimento é de que a negociação não será tão complexa. (Clique e leia a matéria completa)

CLASSIFICAÇÃO NO SUB-20 COM DIREITO A GOL OLÍMPICO

O sub-20 do Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0 nesta terça-feira (25), em Santo André e garantiu a sua vaga para a semifinal do Brasileirão da categoria. A equipe contou com o reforço de Kevin, que foi recém promovido ao profissional do clube e, logo no seu retorno à base, fez um golaço olímpico, ajudando o Verdão a eliminar os cariocas. (Clique e leia a matéria completa)