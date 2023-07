Principais notícias do Flamengo hoje: desdobramentos do caso Pedro e nova proposta por Wendel

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 19:00 Compartilhe

Esta segunda-feira (31) foi marcada por notícias de diversas editorias dentro do Flamengo. As principais informações são os desdobramentos do caso de agressão a Pedro. Além de todos os detalhes envolvendo o atacante, os passos do Rubro-Negro no mercado às vésperas do fim da janela de transferências.

LINHA DO TEMPO DOS ACONTECIMENTOS DA AGRESSÃO A PEDRO

Foram mais de 24 horas de agitação nos bastidores do Flamengo. Desde o soco de Pablo Fernández na boca de Pedro até as atitudes do clube para a solução do caso, uma série de acontecimentos aqueceu o noticiário rubro-negro após a vitória sobre o Atlético-MG. (Clique aqui e entenda detalhes).

PEDRO FALTA TREINO DO FLAMENGO

Nesta segunda-feira (31), o Flamengo se reapresentou ao Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos focados no jogo contra o Olimpia, pela Libertadores. As atividades, no entanto, não tiveram a presença de Pedro, que sofreu agressão no último sábado (29). O atacante alegou estar com dores no rosto para justificar a ausência. (Clique e leia a matéria completa).

FLAMENGO AUMENTA PROPOSTA POR WENDEL

Faltam dois dias para o fechamento da janela de transferências, e o Flamengo corre contra o tempo para tentar a contratação de reforços. O alvo do Fla é Wendel, e o Rubro-Negro aumentou a proposta junto ao Zenit para a contratação do volante. No entanto, as tratativas agora esbarram na disputa com o Napoli. (Clique aqui e leia a matéria completa).