Principais notícias do Corinthians hoje: volante renova, problemas na escalação e grana por Malcom

O Corinthians está focado no confronto deste sábado (22), pelo Brasileirão, e Vanderlei Luxemburgo terá problemas na escalação. Porém, o torcedor corintiano recebeu uma boa notícia com a renovação de Ryan Gustavo, atleta da base que se destacou contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana. No mercado, o Timão pode se beneficiar com uma possível venda de Malcom para o mundo árabe. Confira as notícias!

GRANA POR MALCOM

O atacante Malcom pode deixar o Zenit, da Rússia. O jogador é alvo do Al Hilal, da Arábia Saudita, equipe que está disposta a pagar 50 milhões de euros (R$ 267 milhões, na cotação atual) pelo jogador. Caso a venda for confirmada, o Corinthians pode receber uma fatia pelo conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. (Clique e leia a matéria completa)

PROBLEMAS CONTRA O BAHIA

O Corinthians fechou a preparação para o confronto deste sábado (22), contra o Bahia, e Vanderlei Luxemburgo não poderá utilizar Rafael Ramos, Gabriel Moscardo e Róger Guedes. (Clique e leia a matéria completa)

VOLANTE DA BASE RENOVA

Após viver uma noite inesquecível diante do Universitario-PER, pela Copa Sul-Americana, Ryan Gustavo teve seu contrato estendido pelo Corinthians. Seu antigo vínculo com o Timão ia até 30 de junho de 2024. (Clique e leia a matéria completa )