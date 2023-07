Principais notícias do Corinthians hoje: Guedes vira ‘plano B’ na Arábia, Biro recebe proposta e Renatodependência em números

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 19:00 Compartilhe

Todo mundo sabe que o aproveitamento do Corinthians cresce quando Renato Augusto joga, mas imagina quanto? O Lance! trouxe todas as estatísticas da Renatodependência corintiana. E tem mais: Róger Guedes se tornou ‘plano B’ das equipes da Arábia Saudita que estavam interessadas, mas isso não diminui o temor da direção do clube alvinegro com o mercado árabe. E o garoto Biro recebeu proposta de um clube do Qatar, mas ela já foi recusada, com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo. Confira abaixo as principais notícias do Corinthians nesta quinta-feira (27).

RENATODEPENDÊNCIA?

Autor dos dois gols do Timão na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, na última terça-feira (25), o meia Renato Augusto disputou somente a metade dos jogos da equipe alvinegra na temporada. A diferença de aproveitamento quando ele está em campo, no entanto, é gritante. (Clique aqui e confira os números)

RÓGER GUEDES PLANO B

Al-Nassr e Al-Hilal, clubes da Arábia Saudita que mostraram interesse no atacante Róger Guedes, atacaram outras opções no mercado. O primeiro conversa com senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, da Alemanha. Já o segundo, contratou o ex-corintiano Malcom, que estava no Zenit, da Rússia, por 60 milhões de euros (R$ 312,4, na cotação atual). Ainda assim, a diretoria corintiana teme uma nova investida dos sauditas pelo seu camisa 10, já que a janela de transferências no país asiático vai até o dia 20 de setembro. (Clique aqui e saiba mais)

PROPOSTA POR BIRO

Uma das revelações do Corinthians na temporada, o atacante Biro recebeu uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões, na cotação atual) do Al-Sadd. O Timão, no entanto, recusou a oferta. O técnico Vanderlei Luxemburgo foi defensor da manutenção do atleta. Além disso, a oferta foi considerada baixa pelo clube alvinegro, que acredita que pode ganhar mais com o jogador em um futuro breve. (Clique aqui e confira os detalhes)