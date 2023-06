Primeiros campeões definidos no Brasileiro Interclubes no Itamirim em Itajaí (SC)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:22 Compartilhe

Foram definidos, neste domingo, os primeiros campeões da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes, com sede no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC).

O evento tem a organização da Confederação Brasileira de Tênis em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, e vai até a próxima sexta-feira, dia 30. O apoio é da Federação Catarinense de Tênis e do Itamirim Clube de Campo.

Os primeiros campeões foram definidos na chave do torneio G1 com pontuação para o ranking nacional da CBT . Destaque para o catarinense Gabriel Daudt, do Itamirim, que levantou o troféu nos 14 anos masculino superando na final o paulista Davi Lima, do Pinheiros (SP) por 6/3 6/1. No feminino 18 anos, a atleta de Itajaí, Natalia Reimer, foi vice-campeã na final contra Lara Mello, do Joinville Tênis Clube.

Foto: Natália Reimer à esquerda, de verde ao lado de Patrício Arnold. Lara Mello à direita ao lado de Claudio Werner – Crédito: Luiz Candido / Luz Press

Dentre os primeiros campeões, atletas de clubes de São Paulo, Paraná e Santa Catarina se sagraram campeões.

A partir desta segunda-feira, 26, começa o torneio GA que vai até sexta-feira, 30. Serão ao todo 491 atletas de 54 clubes do país nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos com os melhores tenistas do país da categoria juvenil.

Tradicionais clubes estarão na disputa como o São Paulo Futebol Clube, Clube de Regatas Vasco da Gama, Minas Tênis Clube, Iate Clube de Brasília, Graciosa Country Clube, Sociedade Hípica de Campinas, Clube Athletico Paulistano, Praia Clube de Uberlândia, Assembleia Paraense, Associação Leopoldina Juvenil, Tijuca Tênis Clube, Costa Verde Tennis Clube, Esporte Clube Pinheiros, entre outros.

Hall dos Campeões do torneio G1:

12 anos Masculino – Matheus Collo (SC, Sociedade Mampituba)

12 anos feminino – Victoria Macedo (PR, Clube Curitibano)

14 anos Masculino – Gabriel Daudt (SC, Itamirim)

14 anos Feminino – Julia Cauduro – (PR, Graciosa)

16 anos Masculino – Rodrigo Hirai (PR, Clube Curitibano)

16 anos Feminino – Valentina Huang (SP)

18 anos Masculino – Henrique Silva (SP, Clube Esperia)

18 anos Feminino – Lara Mello (SC, Joinville Tênis Clube)