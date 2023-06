Primeiro Mundial de Clubes com 32 times será nos EUA

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 23/06/2023 - 14:07 Compartilhe

ROMA, 23 JUN (ANSA) – A Fifa anunciou nesta sexta-feira (23) que a primeira edição do Mundial de Clubes com 32 participantes ocorrerá em 2025 nos Estados Unidos.

A escolha do país para receber a competição, que será disputada pela primeira vez em seu novo formato, foi aprovada de forma unânime.

Na visão da entidade máxima do futebol, os EUA possuem boas qualidades em organizar grandes eventos esportivos, sem esquecer que a nação sediará junto com México e Canadá a Copa do Mundo de 2026.

As datas e os estádios que vão receber os confrontos ainda não foram informados, mas a competição está prevista para acontecer entre junho e julho de 2025.

Com 32 times, os participantes serão divididos em oito grupos com quatro membros. Os dois melhores de cada chave avançarão às oitavas de final, seguindo o mesmo regulamento usado entre as Copas de 1998 e 2022.

Até o momento, nenhum time italiano garantiu vaga na edição inaugural do Mundial de Clubes, mas destaca-se as presenças de Palmeiras, Flamengo, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Al Hilal. (ANSA).