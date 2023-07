Prestes a ser anunciado pelo Botafogo, Mateo Ponte assiste à vitória da equipe sobre o Coritiba

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 20:25 Compartilhe

A goleada do Botafogo por 4 a 1 sobre o Coritiba contou com um espectador ilustre. Reforço do Alvinegro, o lateral-direito Mateo Ponte assistiu à partida que manteve o Glorioso com uma distância segura na liderança do Campeonato Brasileiro e deu à equipe o título simbólico do primeiro turno da competição.

O uruguaio assistiu à partida ao lado de sua namorada e sua mãe. Em um story nas redes sociais, o lateral mostrou uma foto dele ao lado das duas no Nilton Santos e o momento da entrada em campo da equipe.

Mateo Ponte se destacou no Danubio, do Uruguai. Além disso, chamou atenção por seu desempenho na geração da seleção do Uruguai que conquistou o Mundial Sub-20.

O lateral-direito desembarcará no Alvinegro para acirrar a disputa com Di Plácido. Outra opção para o setor, Rafael está se recuperando de uma cirurgia após ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo.