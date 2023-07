Presidente do Palmeiras é chamada de ‘mão de vaca’ em Portugal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 11:04 Compartilhe

Ausente do Palmeiras nesta semana por uma viagem aos Estados Unidos, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, virou assunto na imprensa europeia nesta última quarta-feira (26), muito por conta da pressão da torcida do Palmeiras por reforços e pela falta de ação da diretoria nesta janela de transferências do meio de temporada.

Em artigo do jornal ‘A Bola’, um dos mais conceituados de Portugal, Leila foi chamada de ‘forreta’, que na tradução para o português brasileiro seria uma pessoa mão de vaca, que não gosta muito de gastar.

O artigo assinado pelo jornalista João Almeida Moreira, relata a dificuldade de Abel Ferreira em lidar com a falta de investimentos para administrar o seu elenco neste segundo semestre de 2023 e a impaciência da torcida com Leila Pereira, que talvez viva o seu momento de maior pressão em quase dois anos de gestão.

Enquanto a torcida do Palmeiras vê a janela se fechando e o clube sendo o único da Série A que não se reforçou neste período, a presidente do Palmeiras segue nos Estados Unidos, resolvendo problemas particulares de suas outras empresas.

Além de não ter contratado nenhum atleta nesta janela de meio do ano, o Palmeiras também foi um dos clubes que menos se reforçou para 2023. Artur e Richard Rios foram as únicas contratações alviverdes para esta temporada

O Palmeiras volta à campo neste próximo domingo, quando enfrenta o América-MG, no Independência, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão 2023.