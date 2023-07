Presidente do Napoli anuncia Meluso como novo diretor esportivo

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 12/07/2023 - 19:52 Compartilhe

NÁPOLES, 12 JUL (ANSA) – O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, anunciou nesta quarta-feira (12) que Mauro Meluso será o novo diretor do atual campeão da Série A da Itália.

Com vasta experiência nas divisões inferiores do futebol italiano, o dirigente contribuiu para a permanência do Spezia na elite em 2021.

A chegada de Meluso para substituir Cristiano Giuntoli, que foi contratado pela Juventus, acabou sendo uma surpresa, pois o nome mais cogitado era o de Frederic Massara. (ANSA).