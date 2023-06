Presidente do Grêmio fala abertamente sobre situação de Suárez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:34 Compartilhe

A situação envolvendo o atacante uruguaio Luis Suárez e a possibilidade crescente que o jogador antecipe sua aposentadoria foi comentada em entrevista recente pelo presidente do Grêmio, Alberto Guerra.



Durante evento ocorrido na Arena, o mandatário do Tricolor foi filmado em conteúdo divulgado pela página ‘Soccer News Grêmio’, perfil nas redes sociais dedicado a informações sobre o Imortal, enquanto falava de maneira sincera sobre a situação do avante de 36 anos de idade.

Reconhecendo a dificuldade do quadro clínico, Guerra afirmou que a possibilidade de uma prótese já foi colocada em pauta diante das fortes dores sentidas onde apenas injeções e medicamentos não tem sido mais suficientes para trazer o devido alívio.



– Ele tem possibilidade de botar prótese, o negócio é grave. Muita injeção, muito medicamento. Vai chegando no limite, mas quando é o limite, quando é o último, a gente não sabe – afirmou o mandatário.

>Mostre sua paixão pelo Imortal com produtos a partir de R$69,90!



Segundo informações reveladas pelo portal ‘Uol’, as dores no joelho direito que ocorrem durante e após treinamentos e jogos do Grêmio tem afetado não apenas no aspecto profissional, mas também pessoal, não conseguindo ter a qualidade de vida desejada com mulher e filhos.



Apesar desse contexto, Luis Suárez foi relacionado e deve ser utilizado como titular pelo técnico Renato Portaluppi para o duelo desta quinta-feira (22), frente ao América-MG, na Arena.