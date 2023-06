Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz desabafa após conquista de prêmio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:11 Compartilhe

Tendo recebido a honraria de ser eleito o melhor gestor na temporada 2022 por parte do Prêmio Fui Clear, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, aproveitou a oportunidade para fazer uma espécie de ‘desabafo’.

Em meio a oportunidade de discursar ao lado de importantes figuras no cenário nacional e internacional em solenidade ocorrida no Rio de Janeiro (mais precisamente, no Copacabana Palace) o dirigente relembra a resistência encontrada quando adentrou na vida adminstrativa do Leão, ainda no ano de 2015.

– Nunca imaginei receber um prêmio ao lado de Cafu, Neymar, Thiago Silva, Fred, entre outros gigantes do futebol brasileiro. Ser escolhido o melhor gestor esportivo do Brasil em 2022 é motivo de honra que vou levar para a vida inteira. Quando entrei no Fortaleza em 2015, só queria ajudar a tirar o time da Série C do Brasileiro e muitos diziam que eu só sabia organizar interclasses, por eu ter trabalhado em colégio – afirmou.

De lá pra cá, Marcelo Paz se consolidou como uma das principais figuras no processo de transformação da gestão do clube onde, aliado aos resultados esportivos, houve um expressivo crescimento de orçamento e objetivos anualmente traçados. Não à toa, entre 2017 e 2022, o Fortaleza turbinou suas receitas em índice que saiu de R$ 24,4 milhões para R$ 267,8 milhões.

Para explicar como foi estabelecido o modelo atualmente aplicado por sua administração, Marcelo Paz fez questão de destacar alguns valores que servem como verdadeiros ‘guias’ para suas decisões:

– Profissionalismo, planejamento estratégico, metas e objetivos, relação transparente, proximidade com o torcedor e investimento constante em infraestrutura.